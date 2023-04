“บุ๋ม ปนัดดา” แสนเก๋ ควงสามีอวดเทพเจ้า! เข้าใจวันนี้สภาพอีเพิ้ง เห่อลูกชาย แต่ไม่ลืมใส่ใจลูกสาว (คลิป)

รับบทแม่ลูกอ่อนเต็มๆ ตัว หลังลูกชายอายุ 5 เดือน งานนี้ทำคุณแม่เผยกลางงาน “Dr.JiLL Press Conference : New Product and New Presenter” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Dr.JiLL “Dr.JiLL ADVANCED NATI-MELASMA CREAM” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ชั้น 2 ห้อง Chadra 3 เข้าใจคำว่า “อีเพิ้ง” แล้ว เพราะสภาพดูไม่ได้เลย บางวันไปทำงาน มีแค่ร่าง แต่ไร้วิญญาณ“ชีวิตกลายมาเป็นคุณแม่ลูกอ่อน ตอนนี้น้องอเล็กซ์เพิ่งครบ 5 เดือนค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เมื่อก่อนทำงานกลับบ้านไม่ว่าจะสวยขนาดไหน กลับไปสภาพแม่ลูกอ่อนเลยค่ะ ต้องคลีนตัวเองให้เร็วที่สุด เพราะตอนนี้เชื้อโรคต่างๆ มันเยอะ เราก็ต้องล้างตัวให้เร็วที่สุด แล้วก็ต้องไปอุ้มลูก ปั๊มนมทุกวันนี้ก็ยังปั๊มนมให้อยู่เลย ทั้งๆ ที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะสู้ไหว แต่ตอนนี้ก็ 5 เดือนแล้ว ยังสู้ไหวเต็มที่ค่ะถามว่าได้นอนวันละกี่ชม. ถามว่าได้นอนหรือเปล่าดีกว่า (หัวเราะ) เมื่อเช้าได้นอนตอน 6 โมงเช้า เพราะเมื่อคืนเขาก็เอ๊าะแอ๊ะ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็กลัวลูกจะมีผ้าไปปิดจมูก ก็จะต้องคอยหันไปดู เราก็จะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา แล้วไหนจะตี 3 ขึ้นมาปั๊มนมอีก เราจะมีรายการคุยกับอเล็กซ์ช่วงประมาณตี 2 บ้าง ตี4 บ้างนะคะ (หัวเราะ) เขาก็จะตื่นมาคุย มาเต้นของเขา”สามีเลี้ยงเป็นหลัก เพราะงานตรึม ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก“สามีช่วยเลี้ยงหลักๆ เลยค่ะกลางวันชีวิตจะหายไปเลย กลายเป็นว่ายิ่งเป็นคุณแม่ยิ่งฮอตค่ะ คิวงานแน่นมาก และบุ๋มก็จะมาเลี้ยงช่วงกลางคืน กลางวันก็จะเป็นคุณแฟนและคุณป้าจะมาช่วยเลี้ยงกันค่ะ”ปลื้มคนชมลูกชายฉายแววหล่อตาหวาน ด้วยความที่อ้อนแม่ต่างๆ ความจ้ำม่ำของแขนขาเขา พัฒนาการเร็ว ล่าสุดคือตีลังกาม้วนหน้าสู่โอลิมปิกแล้วนะคะ (หัวเราะ) ตกเปลเป็นที่เรียบร้อย เราก็ดีใจที่มีพี่ๆ น้องๆ ชื่นชมน้องเยอะ เมตตาน้องอเล็กซ์เยอะ ก็จะมีให้คำแนะนำมากมาย ส่งของมาให้เยอะเลย สังเกตได้ว่าดิฉันไม่สามารถถ่ายทำอะไรได้ เพราะของเต็มบ้าน ไม่ว่าจะเครื่องปั๊มนม ของเล่น ขวดนมผุดธุรกิจตัวใหม่ให้ลูกชาย เป็นทุนการศึกษาน้อง“ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ของเยอะเต็มบ้านพอสมควร ขอบคุณที่เมตตาน้องอเล็กซ์นะคะ แต่ล่าสุดคุณแม่ก็วางธุรกิจให้หนูเรียบร้อยแล้วค่ะ ดิฉันออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับน้องอเล็กซ์เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นครีมอาบน้ำและโลชั่นค่ะ ทำเองให้น้องอเล็กซ์เขาเลยค่ะ เป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ใครเมตตาน้องก็ไปซื้อกันได้ค่ะ (หัวเราะ) ให้ลูกเป็นพรีเซ็นเตอร์ไปเลย ต้องสอนให้ทำธุรกิจตั้งแต่ทารกค่ะ”ไม่ทิ้งลูกคนโต “น้องอันดา” เรียนหนัก กำลังจะสอบแพทย์ ไม่มีทางลืมลูก“อันดาจะมาช่วยยังไงทุกวันนี้เขาจะแกล้งแม่ด้วยการที่อุ้มน้องให้เฉี่ยวขอบโต๊ะ ขอบเตียงบ้างอะไรบ้าง (หัวเราะ) คือด้วยวัยที่ห่างมาก ปัญหาก็คือบุ๋มต้องแบ่งเวลาให้ได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าพอมาเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วจะทิ้งลูกคนโต สิ่งที่คุณเห็นว่าล่าสุดไปมัลดีฟส์ก็คือเราอยากจะให้อันดาได้มีประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยเราต้องแบ่งเวลาให้ดี ยอมรับเลยค่ะว่าต้องปั๊มน้ำนมทิ้งตอนที่ไปต่างประเทศ เพราะเราอยากให้เขาได้ประสบการณ์ที่ดีในวัยของเขาที่ควรจะเป็น เราไม่ใช่ว่ามีอเล็กซ์แล้วลืมอันดา ไม่มีทาง บุ๋มไม่มีทางลืมอันดา เลยต้องแบ่งเวลาไป แต่จะพาอเล็กซ์กระเตงไปด้วยก็ไม่ใช่ เพราะมันต้องมีคนช่วยดูหลายๆ อย่าง ก็เลยกลายเป็นแม่ลูกสองคนลองแบ็ก แพ็กกันไปไหมลูก ให้หนูได้สัมผัสประสบการณ์เต็มๆ แบบนี้ ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะ”แอบหวั่นลูกน้อยใจ ไม่ฟิวส์ขาดใส่ลูกและต้องใส่ใจสุดๆ แต่เราก็ไม่ใช่จะใส่ใจจนกระทั่งเขาเหลิง ว่าแม่จะแคร์ฉันเยอะ ไม่ค่ะ ทุกอย่างตามปกติ ให้เป็นปกติค่ะอันดาเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะ บุ๋มชื่นชมเขามากเลยกับการที่เขาเป็นพี่น่ารัก และเขาก็จะรู้ว่าวันนี้แม่ต้องดูน้องนะ และแม่ก็นอนน้อยนะ (หัวเราะ) เขารู้ว่าแม่นอนน้อย สติแม่ก็จะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คุณจะอ่อนแอนะ สภาวะจิตใจคุณจะเครียดนะ ดังนั้นบุ๋มกลับเข้าใจแม่ๆ หลายคนค่ะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่สามีไปทำงาน มันเหนื่อยนะ สภาพคืออีเพิ้งค่ะ เรารู้เลยว่าคนที่ต้องดูลูกอยู่บ้านเขาต้องสู้ขนาดไหน เลยอยากส่งกำลังใจให้แม่ๆ ทุกคน”แฮปปี้ยกครัวทริปฮ่องกง โอดทำงานไม่เหนื่อยเท่าเลี้ยงลูก“โอ้โห หมู่มวลค่ะ อันนั้นเรียกว่าเป็นคณะผู้ตามติด ไม่ใช่ติดตาม เนื่องจากผู้จัดการไปบนบานศาลกล่าวไว้ แล้วการแก้บนต้องมีดิฉันไปร่วมด้วพอพ่อไปก็ต้องมีลูกเขาอีก 2 คน แล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยมาช่วยดูตอนไหว้พระ ต้องมีคุณผู้จัดการ เขาก็มีสามีไป อันดาไป ลูกของผู้จัดการก็ไปด้วย เพราะวัยเดียวกัน กลายเป็น 11 คน เหมาโซนเครื่องบินเลยแต่ว่าเราก็แฮปปี้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นทริปที่เรียกว่าละลายพฤติกรรม เพราะได้อยู่ด้วยกัน ได้ดูแลกัน แต่ถามว่าเหนื่อยไหม ดิฉันเหนื่อยมากค่ะ (หัวเราะ) เพราะลูกคนนั้นหิว คนนี้ง่วง คนนี้จะนอน คนนี้จะไป คนนี้ไม่ไป เหนื่อยกว่ามาทำงาน ตอนดิฉันทำงานยังไม่เหนื่อยเท่าเลี้ยงลูกเลยค่ะ”ลูกอยู่บ้านเดียวกันทุกคน“ลูกอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ ลูกพี่ก็อต 3 คน อันดา อเล็กซ์ ลูก 5 คน วัยไม่เท่ากัน นิสัยก็คนละอย่าง แม่จะสู้ (หัวเราะ)”พาสามีไปอวดเทพเจ้า“ถามว่าผจก.บนเรื่องอะไร(บอกท่านไว้ว่าจะพามาแนะนำ?) ใช่ค่ะ ถ้าใครอยากให้บุ๋มจัดทริปสายมูบอกได้นะคะ ประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วค่ะ"“แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น” ปรึกษาเรื่องมีลูก“มีค่ะ แอร์ปรึกษามาตลอด เพราะเขาเครียดกลัวเรื่องร่างกายไม่แข็งแรง ตัวเล็กด้วย แล้วเขาเห็นเราดูแข็งแรงเสียเหลือเกิน แล้วประสบการณ์ 2 ท้องแล้ว ก็ให้คำแนะนำว่าต้องดูแลเรื่องวิตามินให้ดีนะ โดยเฉพาะ วิตามินดี ที่สาวๆ หลายคนขาด ทำให้ฮอร์โมนไม่แข็งแรงมากพอ มีผลกับร่างกาย ต้องลดส้นสูงนะถ้าเราไม่รู้ว่ามดลูกเราแข็งแรงหรือเปล่า ให้คำแนะนำให้กำลังใจเขาไป เห็นว่าใส่ไข่ไป 2 ใบ แต่ได้มา 1 ก็รอลุ้นว่าผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะ”