ยูโอบีเนรมิตค่ำคืนสุดหรู ด้วยดินเนอร์อาหารไทยต้นตำรับแบบฉบับไฟน์ไดนิ่ง ในคอนเซ็ปต์ความยั่งยืนเพื่อต้อนรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์บนชั้นเพนต์เฮาส์ใจกลางกรุง

ธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของมิชลิน ไกด์ จับมือร่วมมือกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลิน 2 ดาว เปิดเพนต์เฮาส์สุดหรูบนชั้น 30 ของอาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท จัดดินเนอร์อาหารไทยต้นตำรับ ในแบบฉบับไฟน์ไดนิ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์จำนวน 60 ท่าน เชฟได้รังสรรค์เมนูอาหารไทยดั้งเดิม ผ่านการนำเสนอที่แปลกใหม่ และใช้เพียงวัตถุดิบที่ดีที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้กับแขกที่เข้าร่วมงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับลูกค้า และพูดถึงรายละเอียดในงานค่ำคืนนี้ว่า "ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยั่งยืนในทุกแง่มุมในธุรกิจของธนาคาร และงานนี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษนี้สำหรับลูกค้าซิตี้เวลธ์ เซ็กเมนต์โดยร่วมมือกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เพื่อแสดงถึงความพิเศษสุดยอดของอาหารไทยและความยั่งยืน”หลังจากนั้นฉากกั้นห้องถูกเปิดออก เผยให้เห็นห้องครัวที่ตกแต่งอย่างหรูหราประณีต และอาหารที่เตรียมด้วยความตั้งใจ เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจของเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว และเจ้าของร้าน R-Haan ซึ่งธนาคารยูโอบีเชิญมารังสรรค์เมนูดินเนอร์สำหรับค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้อาหาร 5 คอร์สสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Sustainable Thai Gastronomy โดยเสาะหาวัตถุดิบหลากหลายจากทั่วประเทศเพื่อนำมาปรุงอาหารไทยในค่ำคืนนี้ เพื่อให้ชุมชนแหล่งผลิตได้มีรายได้อย่างยั่งยืน คอร์สแรกเริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยเมนูเดียวกับที่เคยเสิร์ฟผู้นำบนเวทีงานประชุมเอเปค 2022 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเมนู “Welcome to Thailand” เสิร์ฟมาในกล่องไม้สัก เมื่อเปิดฝาจะพบแผนที่ประเทศไทยที่สามารถรับประทานได้ ตกแต่งโดยใช้ผงแป้งทำจากกุ้งล็อบสเตอร์ อาหารบนแผนที่ประกอบด้วย แอ่วเหนือ-ข้าวซอยหมี่กรอบไทยล้านนา เที่ยวกลาง-ต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอยุธยา ยามอีสาน-ปลาหมอนาย่างถ่านสมุนไพรจิ้มแจ่ว และล่องใต้-ไก่เบตงย่างกอและ ส่วนไวน์ที่ทานคู่กันนั้น เชฟเลือก NV Prosecco Extra Dry “Jeio” by Bisol &Figli จากประเทศอิตาลีคอร์สที่ 2 “สลัดแห่งความทรงจำของเชฟ” เป็นเมนูที่มีความหมายต่อเชฟชุมพลมาก เพราะเป็นอาหารจานแรกที่ทำเสิร์ฟแขกเป็นครั้งแรกที่ร้านสงวนศรีเมื่อครั้งอายุเพียง 11 ปี แม้จะผ่านมาถึง 39 ปีแล้ว แต่พล่ากุ้งลายเสือยังคงเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยความทรงจำ หากแต่ความพิเศษเลิศรสที่เพิ่มขึ้นในค่ำคืนแห่งความประทับใจนี้ คือพล่ากุ้งลายเสือที่เสิร์ฟพร้อมไข่ปลาคาเวียร์จากโครงการหลวง เมนูคอร์สนี้จับคู่กับไวน์ขาว Riesling จากประเทศเยอรมนีอาหารที่สร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจง ไวน์ชั้นดี และวิวกลางเมืองบนตึกระฟ้าที่แสงสีส้มของดวงอาทิตย์ค่อยๆ คลี่ม่านสีดำห่มคลุมยามค่ำคืน ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรื่นรมย์ โดยคอร์สที่ 3 คือซุปต้มจิ๋วลูกรอกคอนซูเม่ ตามด้วยเมนคอร์สคือ “สำรับอาหารไทยแห่งความยั่งยืน” ซึ่งมีตัวเลือกระหว่างแกงมัสมั่นชาววังเนื้อโคราชวากิว หรือปลาหิมะผัดพริกขิง ทั้งสองจานเสิร์ฟพร้อมผักรวมโครงการหลวง กราเต็งโดฟีนัว และข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้อบตะไคร้และปลากุเลาเค็มตากใบ จับคู่กับไวน์แดง 2017 Grenache by Turkey Flat Vineyards ก่อนจะปิดท้ายดินเนอร์สุดหรูด้วยของหวาน คือข้าวเหนียวมูนเขี้ยวงูสันป่าตอง มะม่วงสามสายพันธุ์พาเฟและเกสรลำเจียก พร้อมไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวอ่อนจีไอทับสะแกเชฟชุมพลกล่าวถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับธนาคารยูโอบีในค่ำคืนนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มารังสรรค์อาหารให้ลูกค้าคนสำคัญของยูโอบี ซึ่งเมนูในค่ำคืนนี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแหล่งผลิตวัตถุดิบ ซึ่งผมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารหันมาให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์อาหารสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมนูไฮไลท์ในค่ำคืนนี้คือเมนูสลัดแห่งความทรงจำ เป็นเมนูแรกที่ผมทำเมื่อ 39 ปีก่อนและตั้งใจทำเสิร์ฟในค่ำคืนนี้ เพื่อเชื่อมโยงถึงความผูกพันในฐานะที่ยูโอบีเป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นพันธมิตรของ Michelin Guide Thailand รวมถึงผมในฐานะที่เป็นเชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว และที่สำคัญที่สุด ผมบอกได้เลยว่ายูโอบีเป็นแบงก์เดียวที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพราะชั้นเพนต์เฮ้าส์ถือว่าเป็นชั้นสำหรับเลี้ยงรับรองลูกค้าที่มาเยือน การที่ธนาคารสร้างครัวที่มีฟังก์ชันเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 6 ดาว แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของธนาคารที่จะดูแลและต้อนรับลูกค้าให้ประทับใจมิรู้ลืม ซึ่งผมรู้สึกชื่นชมและมีความสุขมากครับที่ได้ร่วมงานกับยูโอบีในค่ำคืนนี้”สำหรับงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ที่ยูโอบีตั้งใจจัดขึ้นเป็นพิเศษนั้น ได้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทุกท่าน เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่รื่นรมย์ โดยคุณนิดา บุริสตระกูล กล่าวถึงความรู้สึกต่องาน Appreciation Dinner ว่า “รู้สึกดีและประทับใจมากค่ะ ทั้งการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของยูโอบี การต้อนรับที่อบอุ่นของผู้บริหาร และอาหารที่สร้างสรรค์อย่างสวยงามของเชฟชุมพล โดยเมนูที่ชอบมากที่สุดคือซุปลูกรอก ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมสุดพิเศษและเอ็กซ์คลูซีฟ แสดงถึงความตั้งใจของทีมงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า”ดินเนอร์มื้อหรูและเอ็กซ์คลูซีฟที่ธนาคารยูโอบี พริวิลิจ แบงกิ้ง ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้าคนสำคัญ จบลงอย่างงดงาม และเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนให้กับแขกที่เข้าร่วมงาน