ไอคอนสยาม จับมือ แกร็บ ประเทศไทย จัดแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีพ กระตุ้นการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจช่วงซัมเมอร์ ตอกย้ำเป็นแลนด์มาร์คครองใจนทท.ทั่วโลก

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศร่วมมือสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า ด้วยเเคมเเปญพิเศษมอบทั้งส่วนลดค่าเดินทางและส่วนลดการช้อปปิ้ง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวรับไฮซีซั่นช่วงซัมเมอร์ ตอกย้ำเป็นหมุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ชาวต่างชาติชอบไปมากที่สุด จากผลสำรวจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแกร็บจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันไอคอนสยาม ถือเป็นหนึ่งใน Global Destination สำคัญของนักท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ด้วยการจับมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงแรม รวมถึงผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนงานสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติผ่านกิจกรรมอีเว้นท์ระดับโลกต่างๆมากมาย โดยปีนี้ แกร็บ ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่จะมาร่วมมือกับไอคอนสยามส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีพให้กับลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ดังในช่วงซัมเมอร์นี้“นับเป็นโอกาสอันดีที่ไอคอนสยาม และแกร็บ ได้ร่วมมือกันกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคัก เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ความร่วมมือในแคมเปญ “Make Your Magic Day” ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ Customer Journey ของลูกค้าในการเดินทางท่องเที่ยวคล่องตัวสะดวกสบายมากขึ้น ครบตั้งแต่ตัดสินใจเลือกใช้บริการเรียกรถจากแกร็บมายังไอคอนสยาม จะได้รับส่วนลดค่าเดินทางพิเศษ มีจุดบริการรับ-ส่งที่สะดวก และท้ายสุดมีประสบการณ์ช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นด้วยส่วนลดพิเศษจากไอคอนสยาม” นางสุมากล่าวนางสุมากล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดของแคมเปญ “Make Your Magic Day” ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษต่อที่ 1 สำหรับลูกค้า GrabCar Premium/SUV ทุกท่าน และลูกค้าใหม่ JustGrab เมื่อเลือกบริการแกร็บเดินทางมายังไอคอนสยาม เพียงใส่รหัสส่วนลดพิเศษ รับทันทีคูปองส่วนลด 25% สำหรับค่าเดินทาง (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 100 บาท) ต่อที่ 2 เมื่อมาถึงไอคอนสยาม รับคูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในไอคอนสยามอีก 100 บาท สำหรับการซ้อปปิ้งขั้นต่ำ 300 บาท/ใบเสร็จ ที่โซน The Selected (ชั้น 2), ICONACTIVE (ชั้น 3) และ ICONCRAFT (ชั้น 4,5) ทั้งหมดจำนวน 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566นายปิยะ เชาวภานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง นับตั้งแต่มีการประกาศเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบกับแรงหนุนจากนโยบายการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีนนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นแนวโน้มการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนในปีนี้ โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสแรกแล้วรวมกว่า 6.5 ล้านคน ซึ่ง 5 ชาติที่เดินทางเข้ามาไทยมากที่สุดได้แก่มาเลเซีย รัสเซีย จีน เกาหลีใต้ และ อินเดีย แกร็บ ในฐานะแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้พยายามพัฒนาด้านเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานด้านต่างๆ ของบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการผนึกความร่วมมือกับไอคอนสยาม เพื่อจัดแคมเปญพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และอำนวยสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังไอคอนสยาม ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้”มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ไอคอนสยาม กับแคมเปญ “Make Your Magic Day” มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าเมื่อเลือกเดินทางมาที่ไอคอนสยาม ผ่าน Grab ได้แล้วระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 สอบถามโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM