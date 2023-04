“เน็ต-เจมส์” หวานจนนาทีสุดท้าย! ส่งท้าย “อย่าเล่นกับอนล” ในไฟนอลอีพี แฟนคลับนับพันร่วมงาน “The Ending Of Friend” กรี๊ดสนั่นฉากจบที่รอคอย

เพราะเรื่องราวเข้มข้นชวนให้ลุ้นทุกสัปดาห์ เลยทำให้ซีรีส์วายกระแสแรง “อย่าเล่นกับอนล” ที่สร้างจากนิยายสุดฮิตในโลกออนไลน์ เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบ Friend With Benefits มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน ผลิตโดย “มันดีเวิร์ค” ที่มีหัวเรือใหญ่อย่าง “อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์จำปา” จากฝีมือการกำกับการแสดงของผู้กำกับมือฉมังอย่าง “ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์” ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ ปังสุดฉุดไม่อยู่ ขึ้นเทรนทวิตเตอร์ให้เหล่าแฟนคลับได้แชร์ซีนเด็ดขยี้ใจกันทุกสัปดาห์ และทำให้ชื่อของ “เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ และ เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์” ทวีความดังและยึดพื้นที่ในหัวใจแฟนคลับได้แน่นยิ่งกว่าเดิม เพิ่มเติมคือลุ้นความสัมพันธ์ของ “คิง” นำแสดงโดย “เน็ต สิรภพ” และ “เอื้อ” ผ่านการถ่ายทอดความรู้สึกของ “เจมส์ ศุภมงคล” ว่าจะลงเอยกันอย่างไร8 EP ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์แบบ Friend With Benefits มากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟน ของ “คิง และ เอื้อ” เข้มข้นจนลุ้นสุดตัวว่าความสัมพันธ์นี้ แต่ความปังเป็นเหตุ “มันดีเวิร์ค” เลยเซอร์วิสความฟินให้ได้อินกันต่อเนื่องอีก 2 EP รวมทั้งสิ้น 10 EP และเมื่อลุ้นกันมาตลอดกับสถานะชวนสับสน เลยถึงเวลาปิดจ๊อบ เคลียร์ใจ ให้รู้กันไปพร้อมกันในงาน “The Ending Of Friend” ตอนจบของความสัมพันธ์แบบ Friend With Benefits ที่มีเหล่านักแสดงมาร่วมงานทั้ง เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ, เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์, ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย, ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ, โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ , ปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิติ และ มาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงาม มาร่วมงานและชม EP สุดท้ายไปด้วยกันผ่านจอใหญ่ คมชัดระดับ 4K ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 โดยฉากจบ EP สุดท้าย เหล่าแฟนคลับนับพันดูไป กรี๊ดกันไป ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ลุ้นในความสัมพันธ์ หรือฉากเลิฟซีนที่จี๊ดใจทำให้จิกเบาะกันแน่น ใจเต้นแรงแทบจะไม่ไหวงานนี้นักแสดงนำของเรื่อง “เน็ตและเจมส์” เผยว่า “ไม่น่าเชื่อว่าซีรีส์ อย่าเล่นกับอนล จะเดินทางมาถึงตอบจบแล้ว เวลาผ่านไปไวมากๆ จากวันแรกที่ได้ฉายให้แฟนๆ ได้ดู แต่สำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากยิ่งกว่าเดิม เพราะ EP ที่ 10 นี้ เป็นตอนจบที่จะได้รู้กันว่าความสัมพันธ์ของ คิงและเอื้อ ที่เป็น Friend With Benefits จะมีบทสรุปอย่างไร ถือเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ทำให้ได้เห็นความสัมพันธ์ในอีกมุม ดีใจมากๆ ที่แฟนๆ ชื่นชอบ และติดตามมาตลอด ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ทำให้คิงและเอื้อ มีความหมายสำหรับพวกเรา”แม้ซีรีส์จะเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย แต่หากคิดถึง “คิงและเอื้อ” เมื่อไหร่ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ ทาง Youtube Mandee Channel และในแบบ Uncut Version ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ให้หายคิดถึงกันได้เสมอ