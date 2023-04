“อาเจไทย” บุกเหนือ อีสาน จัดกิจกรรมรับสงกรานต์ “AJE เพื่อนกันมันส์หลุดโลก” ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คืนกำไรสู่สังคม

บริษัท อาเจไทย จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยในช่วงสงกรานต์ ผ่านการจัดกิจกรรม “AJE เพื่อนกันมันส์หลุดโลก” ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ และภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2566ที่ผ่านมา โดยเปิดพื้นที่แห่งความสนุก ชูความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย สอดคล้องกับแนวคิดที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับความใส่ใจในทุกกระบวนการขององค์กร ตั้งแต่แนวคิดการทำธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด การบริหารจัดการในองค์กร ไปจนถึงแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่ง อาเจกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความคุ้มค่า” (To be leaders in Healthy and Valued products and brand)คุณฟาเบียน มอสเกร่า ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อาเจไทย จำกัด (Mr. Fabian Mosquera, ASEAN Country Managing Director) เผยความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "งานเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่หยั่งรากลึกอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาเป็นเวลานาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองปีใหม่ไทยและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะกลับมารวมตัวกันเพื่อใช้เวลาร่วมกันที่บ้าน และในขณะเดียวกันการเล่นสาดน้ำก็นับเป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานของเทศกาลนี้ AJE ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลสำคัญในครั้งนี้หลังจากไม่ได้จัดมาเป็นเวลากว่า 2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมสาดสนุกกับแฟนอาเจกว่า 500,000 คน ทั้งในขอนแก่นและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่ความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่เรายังใช้แนวความคิดที่มุ่งหวังสู่ความยั่งยืนในการจัดกิจกรรมนี้ โดยการรวบรวมขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลกับบริษัทรีไซเคิลท้องถิ่น ซึ่งสามารถรวบรวมได้มากกว่า 7,000 ขวด งานอีเว้นต์ของเราในปีนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับทั้งสองจังหวัดที่ทำให้ชาวบ้านได้สนุกกับเครื่องดื่มของเราทั้ง บิ๊กโคล่า และ บิ๊กที และยังได้ลิ้มรสสินค้าอร่อยๆ จาก AJE Food ภายใต้แบรนด์ D'Gussto เช่น ปลากระป๋อง, สาหร่าย, ข้าว, บิสกิต, ซีเรียล และ ซอสถั่วเหลือง อีกด้วย"สำหรับความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ อาเจไทย ได้เปิดพื้นที่สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมสนุก ตามวิถีประเพณีอันดีงามของไทยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมกิจกรรมความสนุกที่จัดเต็มตลอด 3 วัน และโชว์พิเศษกับการแบ็ตเทิลหลุดโลกของ 2 นักร้องดังจากเวที The Voice คุณเก่ง ธชย กับ คุณสวย สโรชา ที่นำทัพศิลปิน ดีเจ มามอบความสุข ความสนุกให้ประชาชนทั้ง 2 พื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรีไซเคิล อาเจร่วมรักษ์โลก โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแยกขยะขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วลงถังรีไซเคิลอย่างถูกต้อง สร้างการตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คนไทย สนุกได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สำหรับขวดพลาสติกดังกล่าว ทางอาเจไทย จะนำไปดำเนินการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามตลอด 3 วันของการจัดงาน ซึ่ง บริษัท อาเจไทย จำกัด จะมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2566 นี้