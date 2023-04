เต็มอื่มปริ่มใจ! “Y2K CONFEST” แดนซ์กระจายสไตล์วายทูเค 5 ชั่วโมง ระเบิดความมันส์ เต็มอิ่มไปด้วยความสุข

เก็บตกภาพความประทับใจพร้อมความสนุกสนานอย่างเต็มรูปแบบกับ คอนเสิร์ต “Y2K CONFEST” แดนซ์กระจายสไตล์วายทูเค คอนเสิร์ตในรูปแบบเฟสติวัล จัดเต็มทั้งร้อง เต้น และโชว์บนเวทีพร้อมระบบแสง เสียง และโปรดักชั่นอลังการ ให้แฟนๆ ทุกคนได้เต็มอิ่มกับความสนุกสไตล์เฟสติวัลตลอด 5 ชั่วโมง ที่ผู้จัด “PM CLUB” และ “ซีเอ็ม ไลฟ์” ในเครือ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ประเดิมโปรเจ็กต์คอนเสิร์ตไทยแรกก็ขนทัพศิลปินที่เป็นไอคอนเพลงยุค 90’s และ Y2K มาขึ้นเวทีเพียบ ไม่ว่าจะเป็น เจ เจตริน, มอส ปฏิภาณ, อมิตา ทาทา ยัง , Triumphs Kingdom, China Dolls, Pop Angels, ติ๊ก ชิโร่, นิโคล เทริโอ, และบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, นอกจากนี้ยังมี Special Guest สุดพิเศษ อย่าง 4 สาว 4 สไตล์ “อร พัศชนันท์ - ตาหวาน อิสราภา - เนย กานต์ธีรา - ก่อน วฑูศิริ” จาก UNEQ Entertainment และปิดท้ายสุดเซอร์ไพร์สเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์กับ “วงโมเดิร์นด็อก”งานนี้บอกเลยไม่ได้จัดเต็มแค่ศิลปิน และ โปรดักชั่น แต่แฟนๆ สาวก Y2K ที่มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจศิลปินที่ชื่นชอบก็เต็มที่แบบไม่มีใครยอมใคร ทั้งร้องและเต้นชนิดที่นั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลย โชว์แรกเริ่ม 6 โมงเย็น ประเดิมเวทีด้วย “นิโคล เทริโอ” โชว์น่ารักๆ ที่นำเพลงเพราะๆ ที่ทุกคนคุ้นหู และร้องตามได้ มาร้องให้ฟังกัน อาทิ บุษบา, ไม่ใช่ ไม่ใช่, ทำไมเป็นคนแบบนี้ และเปรี้ยวใจ เป็นต้นต่อด้วยแขกพิเศษ 4 สาว “อร-ตาหวาน-เนย-ก่อน” จาก UNEQ Entertainment ที่มาร้อง 2 เพลงดัง ฤดูที่แตกต่าง และ ต่อให้ใครไม่รัก ประกอบ Effect สุดอลังบวกกับเลเซอร์ ในช่วงพูดคุยทั้ง 4 คนได้แนะนำตัวและพูดขอบคุณที่เชิญมาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ศิลปินที่ขึ้นเวทีต่อมา ได้แก่ “ติ๊ก ชีโร่” ที่ใส่เต็มโชว์สกิลท่าทางลูกเล่นแบบสุดๆ แถมได้ชวนแฟนๆ เล่น Wave กันทั้งฮอลล์ ซึ่งนำเพลงดังๆ มาร้องให้แฟนๆ ฟัง อาทิ เพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , เพลงออกมาเต้น, เพลงมาจอยกัน และเพลงมนุษย์ค้างคาว โดย ติ๊ก ชีโร่ โชว์ลีลาเต็มที่มีเท่าไหร่จัดมาแบบสุดๆ พร้อมชวนทุกคนในฮอลล์ลุกออกมาเต้นด้วยกันไปพร้อมกับเพลงและแสงสีเสียงที่ทำเอานั่งไม่ติดเก้าอี้จากนั้น ก็ถึงคิว 3 สาว “POP ANGEL” (บัว ชมพู-มด ทรีจี-พิม ซาซ่า) เปิดด้วยเพลงรักอยู่หนใด ที่ทำเอาทั้งฮอลล์กรี๊ดสนั่น ปิดท้ายกับ เพลง รักคือฝนไป ที่ทำให้บรรยากาศทั้งฮอลล์อบอุ่นและสนุกสนานมากไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ โชว์ของเจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทย "BURIN BOONVISUT" (บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์) ที่มาพร้อมกับวง "The Soul Smith" มาร่วมบรรเลงเพลงระดับตำนานที่แฟนๆ ต้องร้องตามได้ อาทิ Super star, รักไม่ได้, เกือบ, เธอทั้งนั้น และปิดท้ายโชว์ BURIN & The Soul Smith ด้วยเพลง หยุดความสนุกของ Y2K Confest ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ไปต่อกันแบบ non stop กับ “มอส ปฏิภาณ” เปิดตัวด้วยเพลงHello พร้อมส่งเสียงถามคนดูว่า “Y2K พร้อมกันรึยัง” ต่อด้วยเพลงด้วยรักและปลาทู ต่อเนื่องยาวๆ ไปกับเพลงเหลวไหล ที่มอสโชว์สเต็ปการเต้นสุดน่ารัก ปิดท้ายโชว์ด้วยการร้องเพลง “เพียงเพื่อน” คู่กับ ทาทา ยัง คู่จิ้นในตำนาน ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข น่าประทับใจมากยุค Y2K ก็ต้องมีดูโอ้ 2 สาว เจ้าแม่สายเดี่ยวในยุคนั้น น่ารักสดใส อย่าง Triumph Kingdom ที่ “โบ-จอยซ์” ปรากฏตัวมาในลุคที่สมาร์ทเก๋ๆ เปิดมากับเพลงโปรดอย่าเข้าใจฉันผิด ซึ่งแฟนๆ ก็ร่วมร้องและเต้นกันอย่างสนุกสนาน ไฮไลต์พิเศษโชว์เพลงผ้าเช็ดหน้า ซึ่งมีโปรยผ้าเช็ดหน้าลงมาใส่ให้ผู้ชมได้ร่วมเอามาเต้นไปด้วยกัน ทำให้อินไปกับเพลงสุดๆไปแดนซ์กันแบบไม่มีพักต่อด้วยวง China Dolls งานนี้ “เบล-หว่าหวา” เต็มที่มาก ตั้งใจซ้อมให้โชว์ออกมาดีให้แฟนๆ ประทับใจ เริ่มต้นมาด้วยจังหวะเพลงสุดมันส์ชวนแดนซ์ด้วยเพลงตี๋ไม่เกี่ยว ปิดท้ายด้วยเพลงหมวยนี่คะ ประกอบโชว์ Performance มีมังกรทองตัวใหญ่สองตัวมาโชว์ร่วมในระหว่างการแสดง ผู้ชมตื่นตาตื่นใจตลอดการชมคอนเสิร์ต เล่นใหญ่ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นและสนุกกันทั้งฮอลล์มาถึงตัวแม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ “ทาทา ยัง” ที่นำเพลงไทยและเพลงสากลที่ไม่ค่อยได้เอาไปโชว์ในงานคอนเสิร์ตที่ไหน มาร้องให้แฟนๆ ฟังกัน อาทิ เพลง DOOM DOOM , Sexy Naughty Bitchy เพลง Ei Nin Yo เป็นต้น พร้อมด้วยโชว์เมดเลย์เพลงไทยช้าๆ ซึ้งๆ ร้องต่อๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น เพลงอย่าเกลียดกันก็พอ, เพลงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีหัวใจ ,เพลงผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอ , เพลงต้นเหตุแห่งความเศร้า และ เพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอีกโชว์จาก “ เจ –เจตริน” เจ้าพ่อเพลงแดนซ์ในยุค 90 ที่ครองใจแฟนๆ มายาวนาน นำเพลงฮิตๆ ตลอดกาลมาให้ผู้ชมได้ฟังกัน ไม่ว่าจะเป็น เพลงฝากเลี้ยง, เพลงประมาณนี้หรือเปล่า เพลงอยากให้รู้ว่าเหงา และเพลงกองไว้ พร้อมโชว์สเต็ปสุดเท่ห์ ชวนทุกคนขึ้นมาแดนซ์กัน ในเพลง จิ๊จ๊ะ ที่ทำให้คนดูต้องลุกขึ้นมากระโดดโยกตามจังหวะ พร้อมเลเซอร์สุดมันส์ ทำให้เด็ก 90 ทั้งฮอล์ต่างสนุกกันทั่วหน้าและปิดท้ายความสนุกของ Y2K Confest ด้วยโชว์เซอร์ไพร์สจากวง วงโมเดิร์นด็อก (Modern Dog) ที่ทำเอาคนทั้งฮอลล์สนุกสุดเหวี่ยงและเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังเลย เป็นโชว์ปิดที่สนุกเต็มอิ่มสุดๆงานนี้ผู้จัด “PM Club ” บริษัทในเครือ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุน “Y2K CONFEST” แดนซ์กระจายสไตล์วายทูเค เป็นอย่างดี โดย ผู้จัดงานตั้งใจสร้างสรรค์โชว์ให้งดงามและสมบูรณ์แบบ เพื่อมอบความสุขย้อนวัยให้ แฟนๆ ทุกคน