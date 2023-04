“Only Monday” ปล่อยของไม่หยุด ส่งเพลง “บรรยากาศ” ต้อนรับอัลบั้มใหม่สไตล์อัลเทอร์

หลังจาก Only Monday ปล่อยอัลบั้มเต็มเมื่อปีที่ผ่านมาและมีเพลงฮิตมากมายอาทิเช่น “ได้แต่นึกถึง, ทิ้งไป และ ทุกความทรงจำ” หลายเพลงเพราะติดหูจากวงดีดนตรีเด็ดที่ทัชใจหลายคนกันไปแล้ว “ธีร์ – ทีปกร คำสุรีย์ (ร้องนำ กีต้าร์), โปรด – วริศ สาระเขตต์ (มือเบส) และ เฟรม – คฑาวุธ ขำทอง (มือกลอง) ทั้ง 3 สมาชิกก็ไม่รอช้า ปล่อยเพลง “บรรยากาศ” ซิงเกิลแรกของวง Only Monday ให้แฟนเพลงได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง“บรรยากาศ” เพลงที่ “ธีร์ (นักร้องนำ)” แต่งได้ในระหว่างที่นั่งรถตู้ไปทำการแสดง โดยระหว่างเดินทางได้ซึมซับบรรยากาศรอบๆตัว ภาพของเมืองกรุงในตอนกลางคืนที่ประกอบด้วยหลากหลายความรู้สึกเพลงนี้เป็นเพลงที่เล่าถึงช่วงเวลาที่คนสองเคยมีให้กัน รักกัน แต่พอกลับมามองในตอนนี้ข้างๆกายมันไม่ได้มีเธออยู่ และเวลาที่รอบๆตัวมันเหมือนกับตอนที่เคยมีเธอ มันก็ทำให้เหมือนตกอยู่ในบรรยากาศเดิมๆ อยู่ในที่เดิมๆ ที่เคยมีในอดีต ทำให้รู้สึกยิ้มและคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ที่เคยมีร่วมกันธีร์เล่าเสริมถึงดนตรีเพลงนี้ว่า “เพลงบรรยากาศ เป็นเพลงแนว Alternative ที่มีความเป็น Soft Rock อยู่เล็กน้อย เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ มีกลิ่นอายและแนวเพลงที่แตกต่างกับอัลบั้มแรกในเรื่องของดนตรีค่อนข้างเยอะ แต่เอกลักษณ์ของวงยังคงอยู่ เพลงนี้มีจังหวะกลางๆที่ 105 bpm ไม่ได้เร็วมาก ไม่ได้ช้าไป ได้ความเป็นร็อกยุค 90-2000s แบบสุดๆ อยากให้ลองฟังกันครับ”ทั้งนี้หลังเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปไม่กี่วัน Only Monday ก็จัดมินิโชว์เปิดตัวซิงเกิลใหม่ Only Monday Band Live at SWU เล่นเพลงใหม่ “บรรยากาศ” ในอคูสติกเวอร์ชั่น ข้างสนามกีฬา มศว.ประสานมิตร เต็มไปด้วยเหล่าแฟนเพลงที่ล้อมวงดูกันอย่างใกล้ชิด พร้อมแจกขนมโตเกียวแบบในมิวสิกวีดีโอเป็นกิมมิกน่ารักๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเพลงฮิตในแบบอคูสติกที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อน อาทิ “ทุกความทรงจำ” และ “ทิ้งไป” ปิดท้ายด้วย “ได้แต่นึกถึง” ที่แฟนๆพร้อมใจกันชูแฟลชไลท์โบกตามอย่างอบอุ่น