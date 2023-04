“THE WEEKND” จัดเต็มในเพลงใหม่ “DOUBLE FANTASY” ได้ “FUTURE” ร่วมแจม

“THE WEEKND” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “DOUBLE FANTASY” ร่วมกับแรปเปอร์ชื่อดัง “FUTURE” โปรดิวซ์โดย THE WEEKND, MIKE DEAN และ METRO BOOMIN ซิงเกิลเปิดตัวจาก HBO® ORIGINAL SERIES “THE IDOL”“The Weeknd” ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุด “DOUBLE FANTASY” ที่ได้ “FUTURE” มาร่วมฟีท เพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงแรกจาก The Weeknd ในซีรีส์เรื่อง “The Idol” ของ HBO Original ซึ่งเป็นผลงานที่ตัวเขาร่วมโปรดิวซ์กับ Mike Dean และ Metro Boomin ซีรีส์เรื่องใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นโดยการทำงานร่วมกันของ Sam Levinson (ผู้กำกับซีรีส์ Euphoria ของ HBO’s), Abel Tesfaye หรือ “The Weeknd” และ Reza Fahim ซึ่งตัว “The Weeknd” รับบทแสดงนำร่วมกับนักแสดงสาวสวย Lily-Rose Depp โดย The Idol จะมีกำหนดการฉายครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในประเทศฝรั่งเศสในฐานะ Official Selection Out of Competition และจะเริ่มฉายวันที่ 5 มิถุนายน ในประเทศไทย ทาง HBO และสามารถสตรีมผ่าน HBO Max ได้ซีรีส์เรื่องนี้นั่งแท่นโปรดิวซ์โดย Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert for BRON, และ Sara E. White ซึ่งผลิตผลงานชิ้นนี้ร่วมกับพาร์เนอร์อย่าง A24 และในช่วงต้นปีที่ผ่านมา “The Weeknd” ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก” โดยอ้างอิงจากยอดการสตรีมเพลงบน Spotify สำหรับช่องทางการอัปเดตของซีรีส์ ติดตามได้ที่ @theidol https://www.instagram.com/theidol/?hl=en บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรม