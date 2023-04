“Beware of TIGER” แฟชั่นไลฟ์สไตล์คอลเลกชันพิเศษจากโปรเจกต์ “TIGER x PHANNAPAST” ผลงานคอลแลปสุดเอ็กซ์คลูซีฟของศิลปินไทยระดับโลก “ยูน ปัณพัท” และ “ตราเสือ”

คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer - Cement and Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า “ตราเสือ มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ พร้อมพาแบรนด์ไปเชื่อมโยงและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยู่เสมอ ผ่านการทำ Brand Commerce ฉีกกรอบการเป็นแบรนด์ปูนซีเมนต์ทั่วไป หยิบเอาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมาสื่อสารและสร้างเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ในรูปแบบ Collaboration Project ซึ่งที่ผ่านมาได้จับมือกับกลุ่มนักออกแบบชื่อดังมากมาย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อาทิ คิด-จาก-ถุง โปรเจกต์ กระเป๋าที่คิดและสร้างสรรค์จากถุงปูนซีเมนต์, TIGER X Renim Project แฟชั่น Up Cycle สุดครีเอทที่ยูนีคและเท่ไม่ซ้ำใคร จนได้รับเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน LA Fashion Week 2019, TIGER X BangkokTales สินค้าคอลเลกชันเสือ มหาเศรษฐี รับตรุษจีน เป็นต้น ซึ่งทุกโปรเจกต์ได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ล่าสุด ส่งแบรนด์เสือไลฟ์สไตล์ จับมือคุณยูน ปัณพัท ศิลปินและอิลลัสเตรเตอร์ไทยที่น่าจับตามองแห่งยุค ที่มีผลงานการออกแบบสุดโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก มาร่วมสื่อสารแบรนด์ตราเสือในมุมมองใหม่ผ่าน โปรเจกต์ TIGER x PHANNAPAST”คุณยูน ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินและอิลลัสเตรเตอร์ไทย ผู้ออกแบบคอลเลกชัน Beware of TIGER กล่าวว่า “Beware of TIGER นับเป็นคอลเลกชันแรกที่ยูนได้นำเอกลักษณ์และลวดลายการออกแบบของตัวเองมาสร้างสรรค์ แฟชั่นไลฟ์สไตล์ไอเทมที่มีความเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน โดยโจทย์ของโปรเจกต์นี้คือ การนำเอาความน่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ของแบรนด์ตราเสือมาถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์ ซึ่งปกติยูนจะชอบออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่อยู่รอบ ๆ ตัว หรือสิ่งที่สนใจในขณะนั้น จึงได้นำเอา ‘เสือ’ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์และโลโก้ของแบรนด์มาถ่ายทอดด้วยมุมมองใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ ‘เสือลายพาดกลอน’ เพราะเชื่อว่าทุก ๆ คนจะมีคาแรกเตอร์ของความเป็นเสือซ่อนอยู่ในตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานออกแบบที่สนุกและท้าทายมากเลยค่ะ”โดยได้ออกแบบคาแรกเตอร์ของเสือและอาร์ตเวิร์กต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงของปูนตราเสือ แต่ยังมีกลิ่นอายและเอกลักษณ์ของเราผสมผสานอยู่ในทุกส่วน อาทิ คาแรกเตอร์ตัวเสือ, ดอกไม้, Beware of TIGER และองค์ประกอบอื่น ๆ พร้อมเพิ่มความพิเศษด้วยการใช้เทคนิคที่หลากหลายประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งการปัก การคัตติ้ง และการวางลายพิมพ์ ซึ่งคอลเลกชันนี้ มีผลิตภัณฑ์ออกมารวม 30 ไอเทม ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก กระบอกน้ำ และอีกมากมาย ซึ่งทุกคนสามารถใช้และใส่ได้ในทุกวัน รวมถึงนำไปมิกซ์แอนด์แมทช์เพิ่มความสนุกในการแต่งตัวได้อย่างหลากหลาย โดยสินค้าไฮไลต์ในคอลเลกชันนี้ ประกอบด้วยเสื้อฮู้ดดี้สีเทาอ่อนและกางเกงวอร์มขาจั๊มเข้าชุด โดดเด่นด้วยลวดลายหางเสือสุดชิค เนื้อผ้าใส่สบาย สามารถใส่เข้าเช็ต หรือนำไปแมทช์กับเสื้อและกางเกงอื่น ๆ ได้ตามสไตล์ : ฮู้ดดี้ราคา 790 บาท กางเกงจ็อกเกอร์ ราคา 790 บาทไอเทมสุดคลาสสิกที่นำมาเพิ่มลูกเล่นด้วยดีเทลลายปักอาร์ตเวิร์ก เปลี่ยนแจ็กเก็ตยีนส์ธรรมดาให้ดูสนุก ขี้เล่นมากขึ้น นำมาแมทช์กับลุคไหนก็ปัง : ราคา 1,590 บาทแอกเซสซอรีเพิ่มความสนุกให้กับลุคต่าง ๆ ได้ไม่มีเบื่อ ด้วยหมวกแก๊ปยีนส์ 2 สไตล์ ได้แก่ หมวกแก๊ปยีนส์และหมวกแก๊ปยีนส์แบบมีหู ที่ปักด้วยอาร์ตเวิร์กหน้าเสือ : ราคา 390-490 บาทกระบอกน้ำ Tumbler โชว์และเก็บอุณหภูมิ ขนาด 500 มล. สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม โทนสีที่กำลังมาแรง เพิ่มความเก๋ด้วยลายหางเสือสีขาวดำ วัสดุแข็งแรง น้ำหนักเบา พกพาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายดาย : ราคา 490 บาทเพิ่มสีสันให้กับลุคในแต่ละวันด้วยกระเป๋าโท้ทปักด้วยอาร์ตเวิร์กหน้าเสือ 2 สไตล์ ได้แก่ กระเป๋าโท้ทผ้าไนลอนสีเขียวเหนี่ยวใจ เรียบแต่เก๋ และกระเป๋าโท้ทผ้าแบบขนฟู เพิ่มความมุ้งมิ้งน่ารัก มีให้เลือก 3 สี (เขียว/ ชมพู/ ม่วง) : ราคา 1,190 บาทโดยคอลเลกชันพิเศษนี้จะเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกที่งานสถาปนิก’66 และช่องทางออนไลน์ Tiger Cement Shop บนShopee และ Lazada ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมวางแผนขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวรับการเปิดประเทศต่อไป