“NOA” พร้อมแล้วที่จะมาครอบครองใจของคุณ! ใน NOA 1st LIVE “NO.A” ASIA TOUR IN BANGKOK พบกัน 3 มิ.ย.นี้

เอาใจสายเจป็อบกันอย่างต่อเนื่อง กับการนำคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ของหนุ่มศิลปินหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถจากญี่ปุ่น มาพบกับทุกคนในดีเดย์ เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นี้ ณ Lido Connect (Hall 2)หนุ่มหล่อมากความสามารถที่หลงใหลดนตรี หลังจากที่ได้ดู High School Musical เมื่ออายุเพียง 5 ปี “โนอา” ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนๆ หลักจากได้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัด YG ent. และเป็นที่รู้จักจากรายการ YG Treasure Box โดยโนอาใช้เวลาฝึกถึง7 ปี ตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้ โนอาในวัย 23 ปีเต็ม ได้เติมเต็มความฝันในเส้นทางดนตรีของเขา ด้วยการผันมาเป็นนักร้อง นักแต่งเพลงอย่างเต็มตัว การันตีความสามารถด้วย 1st ALBUM『NO.A』 ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเขา อย่างเป็นทางการ ภายในอัลบั้ม อัดแน่นไปด้วยเพลงคุณภาพกว่า 14 เพลง มีทั้งเพลง TAXI, Purple Sky เพลงฮิตติดชาร์ตในหลายประเทศ และรวมถึง ซิงเกิลเดบิวต์อย่าง Light Up ที่เขาได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงและเรียบเรียงอีกด้วย ความนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงสกิลทางด้านดนตรีที่เขาทำได้ดีเท่านั้น ล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว หนุ่มโนอาได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงอย่างเต็มตัว โดยเขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์วัยรุ่นเรื่องดังอย่าง Kimi no Hana ni Naru หรือซีรีส์เรื่อง I Will Be Your Bloom ที่กำลังออกอากาศในแพลตฟอร์ม NETFLIX อยู่ในขณะนี้ กับบทบาทหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง 8LOOMสาวๆ ชาวไทย กุมหัวใจกันให้ดีๆ เพราะโนอา หนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้ และ Avalon Live พร้อมแล้วที่จะมาสร้างสรรค์คอนเสิร์ตคุณภาพคับฮอลล์กาปฏิทิน เตรียมตัวคว้าบัตรกันให้ดีๆ เพราะงานนี้บัตรมีจำนวนจำกัด และเป็นบัตรยืนทั้งหมด โดยมีทั้งบัตร VIP ราคา 5,000 บาท (จำนวนจำกัด) และบัตร General Admission ราคา 2,500 บาท (ราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร) เริ่มจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ทาง FB/AvalonLive และ Twitter @OfficialAvalon