“B.I” ประกาศอังกอร์คอนเสิร์ตที่ไทย โฟร์วันวันฯ จัดให้เบเนฟิตแบบฉ่ำๆ ลุ้นเซลฟี่ตัวต่อตัว!

เปิดทัวร์ที่ไหน ก็ปิดทัวร์ที่นั่นกันไปเลย! งานนี้มงลงที่เหล่าไอดี (ID ชื่อเรียกแฟนคลับ) ชาวไทย เพราะคอนเฟิร์มเรียบร้อยโรงเรียนว่าหรือจะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องในคอนเสิร์ตโดยความร่วมมือของต้นสังกัดเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ปักวันสุดทันใจ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 นี้ เวลา 18:00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีหลังจากเจ้าของฉายา “พ่อหนุ่มเอวหวาน” คิมฮันบิน ได้มาคิกออฟ 2023 เอเชียทัวร์ [แอล.โอ.แอล เดอะ ฮิดเดน สเตจ] ที่ประเทศไทยกันไปเมื่อ 4 มีนาคมที่ผ่านมา กระแสตอบรับก็แรงเกินต้านตามที่ทราบกันดีว่า บัตรขายหมดเกลี้ยง และทำผลงานไว้ดีเลิศ คอนเสิร์ตสนุกจัดเต็มจริงจังเสิร์ฟพร้อมโมเมนต์หัวจุ่มทั่วฮอลล์ เล่นเอาไอดีชาวไทยทำหัวใจหลงทางอยู่ในธันเดอร์โดมกันมาพักใหญ่ๆ แถมตกคนเข้าด้อมเพิ่มไปอีกไม่น้อย จากนั้นเขาก็ออกเดินสายแบบไม่พักทั้ง มะนิลา, จาการ์ตา, ไทเป, สิงคโปร์ และ มาเก๊า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายนนี้ล่าสุด “See You Soon!” ของ บีไอ ก็คือซูนจริงไม่จกตา ไทยแลนด์รับไปอีกตำแหน่งคือประเทศปิดเอเชียทัวร์ ตามที่เจ้าตัวบอกไว้ครั้งก่อน “สงสัยผมก็จะป็อปปูลาร์ที่เมืองไทยเหมือนกันนะเนี่ย” เช่นนั้นแล้วไทยไอดีตัวแม่ตัวมารดาทั้งหลายต้องไม่พลาดซึ่ง จับมือต้นสังกัดเกาหลี วันทรีวัน (ONE THREE ONE หรือ 131) ขอแอบสปอยล์ความพิเศษใส่ไข่ของคอนเสิร์ตอังกอร์ครั้งนี้ไว้เลย นอกจากโชว์คุณภาพที่ขอให้เชื่อมือบีไอ และเชื่อใจแฟนเซอร์วิสทั่วฮอลล์แล้ว เตรียมลุ้นสิทธิ์ถ่ายภาพเซลฟี่กับบีไอ 1:1 กันได้เลยมาการันตีความป็อปปูลาร์ของหนุ่มคนนี้ไปด้วยกัน วอร์มนิ้วให้พร้อม เตรียมจองให้ทัน *** เริ่มจำหน่ายบัตร 6 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 3,500 / 4,500 และ 6,900 บาท *** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนเสิร์ต “บีไอ 2023 เอเชีย ทัวร์ [แอล.โอ.แอล เดอะ ฮิดเดน สเตจ] อังกอร์ อิน แบงคอก” #BI_LOLTheHiddenStage_ENCORE ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent