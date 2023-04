โฟโต้บุ๊คเล่มแรกของ “ซี - นุนิว” ยอดจองพุ่งกว่า 40 ล้านบาท ตอบแทนความรัก ผ่านงาน Fan sign “ZEENUNEW 1st Photobook Every With You”

เป็นปีทองที่ฮอตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปี 2566 จากผลงานซีรีส์เรื่อง “นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie Series” ทำให้ “ซี พฤกษ์ พานิช และ นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” จับมือกันดัง ไม่ใช่มีชื่อเสียงในเมืองไทย บ้านเกิดเพียงเท่านั้น แต่ดังไปไกลถึงต่างประเทศ โดยมีเหล่าซนซน ซึ่งเป็นชื่อเรียกแฟนคลับ ติดตามกันมาตลอด พร้อมซัพพอร์ตในทุกช่องทางและทุกงานของ “ซี – นุนิว” เพื่อส่งกำลังใจให้ดาราคนโปรดได้ทราบถึงพลังความรักจากเหล่าแฟนคลับเพื่อตอบแทนความรู้สึกดีๆ ที่ซนซนมีให้กันมาเสมอ “ซี - นุนิว” ร่วมสร้างอีกหนึ่งความทรงจำที่มีความหมายด้วย โฟโต้บุ๊คเล่มแรกในชีวิตของ 2 หนุ่ม “ซี - นุนิว” กับ “Every With You” ผ่านภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความตั้งใจฉลองครบรอบ 1 ปี ความรักและการรวมตัวของเหล่าซนซน ให้ได้มีความสุขไปกับภาพถ่ายในเล่มนี้ พร้อมจัดงาน Fan sign “ZEENUNEW 1st Photobook Every With You” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับผู้โชคดีที่ได้รับเลือกให้ร่วมงานเพียง 1,500 คน จากจำนวนผู้สั่งซื้อโฟโต้บุ๊คกว่า 30,000 เล่ม และพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่มีแต้มบุญคูณสอง เพียง 500 คน ที่จะรับสิทธิ์ Fan sign พร้อมรับลายเซ็นของซีและนุนิวสำหรับโฟโต้บุ๊คเล่มนี้ “ซี – นุนิว” ร่วมวางคอนเชปต์ของโฟโต้บุ๊คเพื่อให้ผลงานเล่มนี้ออกมาเป็นตัวเองกันมากที่สุด พร้อมทั้งช่วยเลือกสถานที่ในการถ่ายทำร่วมกับทีมงาน ทำให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างที่สุดของทั้งคู่ที่อยากให้โฟโต้บุ๊คเล่มแรกในชีวิตมีค่าและมีความหมายสำหรับเหล่าซนซนทุกคน ซึ่งได้รับการตอบรับดีมียอดสั่งซื้อกว่า 30,000 เล่ม มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ไม่เพียงความสุขจากโฟโต้บุ๊ค ที่ภาพสวย โทนสีดี และมีคุณค่าทางใจ “ซี - นุนิว” พร้อมกับมอบความทรงจำที่ดีอีกหนึ่งโมเมนต์ด้วยมินิโชว์เพื่อตอบแทนแฟนคลับที่ยังคงซัพพอร์ตกันมาเสมอโดย “ซี – นุนิว” เผยว่า “ขอบคุณเหล่าซนซน ซึ่งเป็นแฟนคลับของพวกเราทั้งคู่ ที่คอยสนับสนุนกันมาอย่างเต็มที่ตลอด พวกเราสัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ โฟโต้บุ๊ค Every With You ที่เป็นโฟโต้บุ๊คเล่มแรกในชีวิตของพวกเรา ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่าย แต่ทุกขั้นตอนของการทำงาน เรามีส่วนร่วมทั้งหมดเพื่อแฟนคลับ อยากให้ผลงานเล่มนี้ออกมาเป็นตัวตนของพวกเรามากที่สุด และขอบคุณทุกคนที่สั่งซื้อเข้ามา หวังว่าจะชื่นชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะมอบให้ผ่านโฟโต้บุ๊คเล่มนี้ วันนี้เป็นอีกวันที่มีความหมาย และเป็นความทรงจำที่ดีมากๆ”แฟนคลับเจ้าบ้านชาวไทยได้ Fan Sign “ซี - นุนิว” แบบอิ่มอก อิ่มใจกันไปแล้ว หลังจากนี้ทั้งคู่มีแผนเดินทางไปจัดงาน Fan Sign ที่ประเทศจีน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อีกด้วย