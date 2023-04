เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก ลิสเตอรีน ใช้สื่อโฆษณาโรงหนังและกิจกรรมมูฟวี่มาร์เก็ตติ้ง ขยายฐานกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ซื้อลิสเตอรีนลุ้นรับตั๋วหนัง ซื้อชุดบักเก็ต เซ็ท รับลิสเตอรีน

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือกับ ชวีนา จิตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลท์ ประเทศไทย ขยายฐานกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ โดยใช้สื่อโฆษณาของโรงภาพยนตร์แบบครบวงจร ทั้งสื่อโฆษณาที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) ด้วยการ Wrap ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 4 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินและรังสิต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน-16 กรกฎาคม 2566 และ สื่อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์ (Screen Ad) ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 13 โรง ตั้งแต่วันที่ 4-31 พฤษภาคม 2566นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดกิจกรรมมูฟวี่มาร์เก็ตติ้งกับแคมเปญ “ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน ซีโร่ แอลกอฮอล์ (Listerine Zero Alcohol) สูตรใดก็ได้ ขนาด 250 มล. ที่ เซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์” เพียงโพสต์ภาพใบเสร็จและตอบคำถามว่า ลิสเตอรีน ซีโร่แอลกอฮอล์ เป็นฮีโร่ช่วยปกป้องสุขภาพช่องปากของคุณได้อย่างไร ที่ Facebook Listerine Thailand คำตอบที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดและทำครบตามกติกา จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Guardians of the Galaxy Vol.3 มูลค่ารางวัลละ 250 บาท รวม 3,000 รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้อีก 2,000 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5,000 รางวัล สามารถชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทาง Facebook Listerine Thailandอีกทั้ง ลิสเตอรีน (Listerine) ยังมอบความพิเศษให้กับลูกค้าคนรักหนังเมื่อซื้อ Movie Set ที่ร่วมรายการ 1 ชุด ตามสาขาที่กำหนด รับฟรี...ผลิตภัณฑ์ลีสเตอรีน (Listerine) ขนาด 100 ml. จำนวน 1 ขวด รวม 6,000 ขวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป