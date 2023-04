“แพรวา” น้องสนิทคอนเฟิร์มชัดๆ “พลอย” เปิดตัวคบ “โต้ง ทูพี” แล้ว! เชียร์สุดๆ ให้มีความรัก

เป็นน้องที่สนิทของหลังพลอยมีข่าวกับทำเอาน้องสาวอย่างดี๊ด๊าสุดๆ ยอมรับว่าเชียร์ เพราะหนุนให้คุณมัมมีความรัก“ถามว่าเรารู้เรื่องของเขาไหม ไม่นะ ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ถามมัม คือเราไป rolling loud แล้วเราก็ไปเจอมัมจังหวะที่มัมมาถึงต้องบอกตามตรงว่าทุกคนบนโต๊ะสติจางหายแล้ว และมัมมาคนเดียวมากับเพื่อนที่เป็นนักดำน้ำพี่แนนซี่ซึ่งเราก็รู้จัก”บอกตนก็เหมือนชาวเน็ตที่ติดตามข่าว“เราทราบข่าวแล้วเพราะว่าติดตามข่าว เราก็รอดูในข่าวว่าอะไรยังไงแต่เราก็จะลงรูปกับพลัสเตอร์แล้วบอกว่า I told the stars about you (หัวเราะ)”รับน่าจะเปิดตัวแล้ว“ไม่รู้ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวถามว่าก่อนหน้านี้เราเอ๊ะไหม คือต้องบอกว่าสดใสอยู่แล้วตลอดเวลาที่เราเจอ เราก็เลยไม่รู้ว่าบางครั้งคิดว่าเขามีช่วงเศร้าไหมวะ มัมเขาสดใสตลอด”เชียร์สุดๆ หนุนให้มีความรัก“ใช่ เพราะเราสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักจริงๆ คนเราถ้าสมมุติมัมไม่ยอมคบเพราะว่าชาวเน็ตบอกไม่เหมาะ แล้วยังไงต่อ เขาจะได้เรียนรู้กันไหมว่าเหมาะกันไหม เข้ากันหรือเปล่า คนเรามันก็ต้องตามหาจิ๊กซอว์ที่มันเข้ากันได้อยู่ดี แพรวาวิชาการ (หัวเราะ) ถามว่าเรามองว่าชัดเจนไหม เราก็มองว่าชัดเจน”อยู่คนเดียวจะแซว แต่ถ้าอยู่กับโต้งไม่กล้าแซว เพราะไม่สนิท“ถ้ามัมอยู่คนเดียวจะแซวแต่ถ้าอยู่กับพี่โต้งอาจจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่กลัว จากนี้จะได้เจอบ่อยไหมก็ไม่รู้ เพราะปกติเวลาเจอมัมก็จะเป็นโอกาสที่เราไปทำบุญกันแต่พี่โต้งก็ไม่ได้มาด้วยเพราะเขาก็คงเดินสายทัวร์ของเขา”