"เลียม กัลเลเกอร์" คาราวะ AI ทำอัลบั้มใหม่ OASiS ในนาม AISIS ดีกว่าคนเคยทำมา

ช่วงที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความเฉลียวฉลาดและไปอยู่ในทุกวงการทั้งวาดรูป เกมกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย และล่าสุดกับอีกบทบาทในวงการเพลงเมื่อ Breezer วงดนตรีอังกฤษได้จำลองการออกอัลบั้มของ OASIS ในปี 2023 โดยการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI)ทั้งนี้ AI จะวิเคราะห์และสร้างเสียงร้องสไตล์ เลียม กัลเลเกอร์ ซึ่งก็คือเพลงในแบบวง OASIS ที่ถูกจำลองเสียงร้องขึ้นโดย AI และอัลบั้มที่ทำออกมาคือ AISIS ได้นำไปปล่อยบน Youtube ในเวลาต่อมาโดยอัลบั้มที่ถูกทำโดยปัญญาประดิษฐ์ในนาม AISIS นั้นมีชื่อว่า Lost Tapes Vol. 1 ประกอบไปด้วยบทเพลงอย่าง Tonight, Alive, Forever, Bittersweet, Alright, Time, Out of My Mind, Coming of Ageใครจะไปคาดคิดเมื่อแฟนเพลง OASIS ได้ฟังแล้วจะเกิดเสียงตอบรับเกินคาด หรือเรียกได้ว่าชอบจนต้องนำไปบอกต่อ แต่น่าตะลึงกว่านั้นก็คือเมื่อ เลียม กัลเลเกอร์ ได้ฟังก็กลับชอบเหมือนกันจนต้องโพสต์ชมบนทวิสเตอร์ส่วนตัวตามที่กล่าวไปข้างต้น