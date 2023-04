“แดดดี้ป๊อก” ชวนดูสนุกได้สาระ ป๊อกกี้ on the run ซีซั่น 6

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ YouTube กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของใครหลายคนไปแล้ว ในปัจจุบัน YouTube เป็นช่องทางหลักในการดูสื่อวิดีโอที่มีคอนเทนต์น่าสนใจและหลากหลายที่สุด วันนี้ทีมข่าวบันเทิงขอพาไปทำความรู้จักกับช่อง YouTube : Mindset TV รายการ ป๊อกกี้ on the run ของยูทูปเบอร์ระดับตัวท็อปของประเทศไทย “แดดดี้ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ที่ทำเนื้อหา น่าติดตามและกด Subscribeสำหรับรายการ ป๊อกกี้ on the run ในปีนี้เดินทางเข้าสู่ซีซั่นที่ 6 แล้ว ซึ่ง “แดดดี้ป๊อก และ หม่ามี้มาร์กี้” ได้ปรับจากการออกเดินทางท่องเที่ยว เป็นช่วงชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับ “มีก้า-มีญ่า” เรื่องราวของเด็กๆ มุมมองการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดแต่ยังคงความหลากหลาย เรียนรู้ไปพร้อมกันกับประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ ที่สำคัญยังคงไปเที่ยวตระเวนถ่ายในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละสถานที่ก็มีสถานการณ์ให้ลุ้นและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทบทุกครั้ง บอกเลยว่าบางงานวิ่งกันแบบกระจุยกระจาย และในซีซั่น 6 มีหลายตอนที่สนุกได้สาระ จะมีตอนไหนบ้าง พร้อมแล้วไปทำความรู้จักกันเลย• ป๊อกกี้ on the run SS6 EP 1 หลังจากกระแสของเด็กๆ ไปช็อปปิ้งกันเองที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้รับการตอบรับอย่างดี มาคราวนี้ แดดดี๊ หม่ามี๊ จึงขอจัดมิชชั่นใหม่ ให้ไปซื้อของที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเงิน 3,000 บาท แต่ทว่าดันผิดแผน! เด็กๆ ได้เดืนออกนอกเส้นทาง ทั้งคู่จะทำสำเร็จหรือไม่ ไปดูกันได้เลย https://www.youtube.com/watch?v=kkCbDbxzW74• ป๊อกกี้ On the run SS6 EP3 มาญี่ปุ่นทั้งที ต้องมีเรื่องสนุกๆ ให้เด็กๆ ทำ นั่นก็คือการจองโต๊ะ สั่งอาหารให้ครอบครัว โดยมีก้า มีญ่า จะตัองสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น ว่าแต่จะทำได้สำเร็จไหมนะ มาดูไปพร้อมกันครับทุกคน https://www.youtube.com/watch?v=wJbdBaXp1DA• ป๊อกกี้ on the run SS6 EP 6 โหดไปแล้ว! ค่าไฟทั้งบ้าน ไม่ธรรมดา ทั้งครอบครัวได้ชวนกันนับจำนวนหลอดไฟ แอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ https://www.youtube.com/watch?v=60xCs5yr-C8&t=1s• ป๊อกกี้ on the run SS6 EP9 พาไป... “บุกบ้านพี่สาวของผมกัน!!!” เผื่อหลายๆ คนไม่รู้ ว่า แดดดี้ป๊อก มีพี่สาวด้วย เรามาดูกันว่าบ้านพี่สาวผมจะเป็นยังไง? ไปดูกันเลยยย https://www.youtube.com/watch?v=qO8spBKUOI0• ป๊อกกี้ on the run SS6 EP15 ทริปเชียงราย กับเป้าหมายที่แดดดี้รอคอย!! ได้ลองรถที่จองไว้แล้ว รถคันนี้จะไม่ธรรมดาขนาดไหน ถึงขนาดลุยวิบากขึ้นดอยที่เชียงราย เป็นโอกาสเดียวในชีวิต!!แดดดี้ป๊อกแทบช็อค ขับรถ 4x,xxx,xxx฿ ตะลุยขึ้นดอย! https://www.youtube.com/watch?v=Yk1qSlG3Bt0แฟนๆ สามารถติดตามชมความสนุกของรายการ ป๊อกกี้ on the run Season 6 เวลาใหม่ ทุกวันเสาร์ 09:00 น. ช่องทางการรับชมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pokmindset​​​