“ป๋อมแป๋ม” ชวน “9 เชฟชื่อดัง” รังสรรค์เมนูสุดว้าว!! ในงาน “CHARITY CHEF’S TABLE”

ชวนคุณมาดื่มด่ำความอร่อยไปพร้อมกับความสุขทางใจในการให้ ล่าสุดเมื่อ “ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร” ในฐานะ Friend Of The Voice ของ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน “CHARITY CHEF’S TABLE” พร้อมเปิดครัวนำสุดยอดเชฟชื่อดัง 9 คน ได้แก่ “เชฟแม็กส์ MasterChef Thailand SS3 Winner, CHEF RODOLPHE ONNO, เชฟป๊อก ปิยะธิดา, เชฟชาลี กาดอร์, เชฟแก้ว เกศินี, เชฟกิ๊ก กมล, เชฟพิชญ์ กาไชย, เชฟแพม พิชญา, เชฟต้อง นันทวดี” มาเปิดครัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักรังสรรค์สุดยอดเมนูอาหาร Vegetarian Fusion จำนวน 9 คอร์สจากวัตถุดิบออร์แกนิคชั้นเลิศ และที่สำคัญเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รับรองว่าว้าว!!เบอร์แรงเลยทีเดียวโดย “ป๋อมแป๋ม” ได้แผยถึงการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นต้องบอกว่าป๋อมแป๋มดีใจและก็เป็นเกียตรติมากๆ ที่ทางมูลนิธิ เดอะวอยซ์ ให้เราได้เป็น Friend Of The Voice เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ยากไร้ ซึ่งในปีนี้ป๋อมแป๋มเลยคิดว่าเราจะใช้วิชาการทำอาหารที่เราได้ไปเรียนมาจาก Le Cordon Bleu และชวนพี่ๆ เพื่อนๆ เชฟที่สนิทกันทั้ง 9 คน มาร่วมกันทำโปรเจกต์ CHARITY CHEF’S TABLE คิดค้นทำเมนูอาหารในรูปแบบ Vegetarian Fusion เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือสัตว์พิการในครั้งนี้”นอกจากจะอิ่มท้องกันแล้วยังได้อิ่มใจกับการบริจาค โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนให้กับมูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อนำไปใช้ในโครงการหาทุนเพื่อหมาและแมวจรจัดและสัตว์ไม่สบายหรือพิการ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมยายน / 7 พฤษภาคม / 14 พฤษภาคม 2566 ช่วง LUNCH และ DINNER จำนวน 12 ที่นั่งต่อ 1 รอบ ที่ร้าน SOHO HOUSE BANGKOK สุขุมวิท 31 บัตรราคา 3,900 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) สำรองที่นั่งได้ที่ LINE ID : @thevoicecenter