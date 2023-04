ช่อง 7HD ยิงรัว ละครใหม่ก่อนข่าวภาคค่ำ เปิดโผโชว์ภาพทัพนักแสดงเด็ดล้นจอ

ปลุกความฮือฮา เมื่อเดินหน้าลุยเปิดโผทัพละครก่อนข่าวภาคค่ำเรื่องใหม่ ถึง 4 เรื่องรวด ที่พร้อมเดินกล้องถ่ายทำ เรียกว่าครบทุกอรรถรสจัดเต็ม ทั้งความสนุก และเป็นละครน้ำดีเปี่ยมคุณธรรม อัดแน่นด้วยคุณภาพเช่นเคยเริ่มต้นด้วยละครแนวดราม่าที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้ว โดยค่าย กันตนา มูฟวี่ทาวน์ (2020) ของผู้จัดไฟแรง เวลล์-ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก มาปรุงความสนุกอีกครั้ง ในแบบฉบับใหม่ พบกับการขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกของสมาร์ทบอย แทน-แทนตะวัน ทัดเดโอ ที่ประกบคู่ ชิงชิง-คริษฐา สังสะโอภาส และในละครยังมีนักแสดงรุ่นพี่ฝีมือดี ทั้ง เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, ทัช ตะกั่วทุ่ง, เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, ปนัดดา เรืองวุฒิ ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง กับเรื่องราวเส้นทางชีวิตลูกผู้ชายที่ฝันอยากเป็นนักร้อง แต่ต้องสะดุดลงเพราะคำสั่งห้ามของพ่อที่ฝังใจกับปมอดีต มิหนำซ้ำ เมื่อเขาพบรักกับลูกมหาเศรษฐี กลับถูกกีดกันและรังเกียจ สถานการณ์ยิ่งเลวร้าย เมื่อเขาถูกจัดฉากให้กลายเป็นฆาตกรจนต้องเข้าสถานพินิจ แม้จะกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้ง แต่มรสุมก็ยังไม่จบสิ้น !!! งานนี้ถ่ายภาพฟิตติ้งเสร็จปุ๊บก็เดือนเครื่องถ่ายทำแบบเต็มสูบ ลงจอเมื่อไหร่ขอบอกว่าแฟน ๆ ห้ามพลาดเลยตามมาด้วยละครรักแบบร้าย ๆ เรื่องละครแนวโรแมนติกดราม่า ที่เคยโด่งดัง เมื่อปี 2543 จากบทประพันธ์ของ โสภี พรรณราย ที่งานนี้ค่าย เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 2 โดยผู้จัด พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ส่งภาพฟิตติ้งมาให้แฟน ๆ กรี๊ดกันได้ไม่น้อยกับเคมีน่ารักน่าหยิกของคู่เคมีใหม่ บิว-ณัฐพล ไรยวงค์ และ ปิ่น-ชรินพร เงินเจริญ พร้อมด้วยนักแสดงคับคั่ง อาทิ อังคณา วรรัตนาชัย, สุกฤษฏิ์ สงแก้ว, แก้วใส คริสตัล, รัญดภา มันตะลัมพะ, ณดล กณิณ, ณัฐนันท์ คุณวัฒน์, มัณฑนา หิมะทองคำ, สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ, อาไท กลมกิ๊ก และดรีม-ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า หนุ่มหล่อน้องใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARS รวมถึงนางงามสายฮา น้ำเพชร-อิสรีย์ ธรากูลพิพัฒน์ เห็นภาพฟิตติ้งแล้วต้องยกนิ้ว เคมี…เคใจเข้าคู่น่าดูจริง ๆละครแนวโรแมนติกแอ็กชั่นจากค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) ของผู้จัดคนเก่ง วุฒิ- ชัยวุฒิ เทพวงษ์ ที่มีนางเอกสาว แจมมี่-ปาณิชดา แสงสุวรรณ ประกบคู่พระเอก โอ๊ต-ชาคริต บุญสิงห์ เป็นครั้งแรก ร่วมด้วย โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ม่อน-สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์, เอฟฟี่-วรรณรดา เพชรชำนาญ พร้อมนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ สาวิตรี สามิภักดิ์, วันชัย เผ่าวิบูลย์, จาตุรงค์ โกลิมาศ และขอแนะนำนักแสดงน้องใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARS ชนิภรณ์ ทรัพย์มี, บุรันช์รัตน์ หอมบุตร เล่าเรื่องราวของนักร้องสาวชื่อดัง ทายาทมหาเศรษฐีใหญ่ ที่ถูกลักพาตัว โดยหนุ่มบ้านป่าผู้ชำนาญทุกการต่อสู้ จากเหตุร้ายทำให้พวกเขาพบกัน ‘กลางป่า’ แต่พรหมลิขิตนำพาพวกเขามาอยู่ ‘กลางใจ’…ภาพฟืตติ้งเรียกน้ำย่อยลงตัว จับนักแสดงนำมาสวมชุดฟีลป่าตรงเรื่อง ถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่แฟน ๆ ต้องมารอลุ้นรอชมว่ารักกลางป่า จะมาอยู่กลางใจได้อย่างไรแล้วล่ะปิดท้ายด้วยเรื่องแนวดราม่าจัดหนัก จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของ กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ที่จับคู่พระนางเคมีใหม่ เมฆ-จุติ จำเริญเกตุประทีป ประกบ มะเหมี่ยว-พรชดา วราพชระ ร่วมด้วย ตรัย-จักรภัทร อังศุธนมาลี และการร่วมงานครั้งแรกกับช่อง 7HD ของลูกสาวคนเก่งของผู้จัด เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ และนักแสดงหนุ่ม อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์ ร่วมด้วย มายด์-ณวีณัฐ นรทรัพย์ปรีชา, ฟ้า-อิงฟ้า เกตุคำ, ไอซ์-ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร และขอแนะนำนักแสดงน้องใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARS เดียว-นวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี พร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง อาทิ จิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ,ป้อ-ปริญญ์ วิกรานต์, โชคชัย เจริญสุข และงานนี้ผู้จัด กบ-ปภัสรา ร่วมแสดงด้วย เรียกว่าจัดเต็มนักแสดงสายดราม่าครบเซ็ต ชนิดที่แฟนละครดราม่าไม่ดูไม่ได้แล้วแค่ภาพฟิตติงเรียกน้ำย่อยก็น่าติดตามแล้ว ลงจอเมื่อไหร่ห้ามพลาด แฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, Twitter, TikTok : Ch7HD เว็บไซต์: https://www.ch7.com