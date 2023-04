"โบว์ เบญจวรรณ" ลบเกลี้ยงภาพคู่ "ก็อต จิรายุ"

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีการหยิบเอาข้อความที่เกี่ยวกับชีวิตมาโพสต์อยู่บ่อยครั้งรวมถึงล่าสุดที่เจ้าตัวได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Life is simple, but we insist to make it complicated. (ชีวิตนั้นเรียบง่าย แต่เราต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนเอง)อย่างไรก็ตามในส่วนของฝ่ายชายเองยังคงลงภาพคู่ตามปกติ โดยโพสต์ล่าสุดนั้นเป็นภาพที่เจ้าตัวกำลังไปเที่ยวพร้อมระบุว่า Good bye social media … see u soonทั้งนี้คู่รักคู่นี้ถือเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งของคนบันเทิงที่คบหากันมายาวนานร่วมกว่า 10 ปีเลยทีเดียว