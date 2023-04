มาแล้ว! “วู้ดดี้” จัดให้ WoodyFM on Stage with Mile - Apo

กลับมาอีกครั้งการสัมภาษณ์พิเศษในรูปแบบโชว์ On Stage จากรายการ Woody FM คราวนี้คว้า 2 หนุ่มสุดร้อนแรง "มาย ภาคภูมิ" และ "อาโป ณัฐวิญญ์" นักแสดงจาก KinnPorsche The Series ที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากกระแสตอบรับของแฟนๆ ทั่วโลก และนี่คือครั้งแรก! กับการล้วงลึกถึงตัวตน ไลฟ์ทอล์กที่พิเศษสุดและลึกซึ้งในรูปแบบครบรส มารู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้น พร้อมสัมผัสถึงเรื่องราวที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนในหลากหลายแง่มุม ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด และ Surprise moments แบบ Exclusive สุดๆ อาทิ ลุ้นถ่ายภาพ Group Photo จำนวน 7 Shots (Shot ละ 8 ท่าน ลุ้นได้ทุกโซน) , ลุ้นรูปถ่ายโพลารอยด์จาก MILE-APO พร้อมลายเซ็นต์แบบสด (8 รางวัล ลุ้นได้ทุกโซน) และผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับบัตรแข็งพร้อมลายเซ็น MILE-APO แบบดิจิทัล และ ของที่ระลึกสุดพิเศษจาก MILE-APO ทุกที่นั่ง เตรียมตัวไว้ให้ดี โมเมนต์สุดพิเศษที่รอคอย อาจเป็นคุณ!?นอกจากนี้ยังเอาใจทีมหน้าจอ สามารถซื้อตั๋วชมทาง Live Streaming by POP LIVE แบบสดๆ ได้อีกด้วย เตรียมล็อกวันได้เลย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Woody FM on Stage with Mile-Apo ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ TRUE ICON HALL @ICON SIAM เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ eventpop สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ http://bit.ly/42o311J และ สามารถซื้อบัตร Live ได้ที่ https://bit.ly/3oo0Yex ความปังแบบนี้ตัวแด๊ดตัวมัมต้องห้ามพลาด เตรียมพบกับเซอร์ไพร์สไปพร้อมๆ กัน