สุดชุ่มฉ่ำ! S2O Songkran Music Festival 2023 ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอย

ระเบิดความมันส์แบบสุดขีดกับงาน Pepsi presentsปรากฏการณ์ความชุ่มฉ่ำ เฟสติวัลที่สายตี้ EDM ต่างรอคอย เรียกว่าเสิร์ฟความฟินอย่างเต็มรูปแบบ เหล่าดีเจชื่อดังระดับโลก โชว์ลีลาหวดกันหนักมากตลอด 8 ชั่วโมงเต็มอย่าง Non Stop ตลอดทั้ง 3 วัน ( 13 -15 เมษายน 2566 ) ณ Live Park พระราม 9 ยกขบวนกันมาเอ็นเตอร์เทนสร้างความบันเทิงอย่างสุดเดือดเลือดพล่าน อาทิ Tiesto , Borgeous - MAKJ , Baauer , Brennan Heart , Liu , Lucas and Steve , Marlo , Marten Horger , Nicky Romero , Ownboss , Sebastian Ingrosso , The Him , Tiesto , Topic , Valentino Khan , Kenny Musik , Gail werner , Vinaiทุ่มทุนเนรมิตเวทีขนาดใหญ่ 70 กว่าเมตร แสงสีเสียงเอฟเฟกต์สุดตระการตา โดยทีมงานระดับโลก กระหน่ำสาดความชุ่มฉ่ำด้วย Water Gun เอกสิทธิ์เฉพาะของ S2O กระจายน้ำได้แบบ 360 องศาเรียกว่าเปียกปอนไปทุกอณูแบบฉ่ำมง ที่ตัวพ่อตัวแม่ในงานต่างร้องว้าว ซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม บัตร Sold Out อย่างรวดเร็วยกขบวนกันมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และเหล่าเซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ ซี พฤกษ์ , ดีเจมะตูม , น้ำชา ชีรณัฐ , น้ำตาล ชลิตา, เฟย ภัทร , แพรวา ณิชาภัทร , อองตวน ปินโต , นัท นิสามณี , เอิ้ก ชาลิสา , เอแคลร์ จือปาก , มิกซ์ เฉลิมศรี , โยชิ รินรดา , บอลลูน พินทุ์สุดา เป็นต้น เรียกว่าสร้างสีสันภายในงานเป็นอย่างมากอีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยโซนกิจกรรมมากมายให้เพลิดเพลินจากสปอนเซอร์ใจดีที่ขนกันมาแบบจัดเต็ม สร้างประสบการณ์ความสนุกในอภิมหาสงกรานต์ที่เปียกที่สุดในจักรวาล มิวสิคเฟสติวัลแห่งปีที่ส่งออกวัฒธรรมของคนไทย ผสมผสานดนตรี EDM สู่สายตาโลก เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยร่วมสมัยที่มันส์แบบไร้ขีดจำกัด สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างท่วมท้น กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีที่รอคอย