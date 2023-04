นับถอยหลังกับคอนเสิร์ต “มาร์ค ต้วน” (Mark Tuan)

เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่แฟน ๆ อากาเซ่ชาวไทยตั้งตารอหรือว่า พี่จ๋าของหลาย ๆ คน กับเอเชียทัวร์ของเค้าเป็นครั้งแรก ในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าโดยการนำเข้ามาของ ทางบริษัท ไบร์ท แพนเทอร์จำกัด ซึ่งนับตั้งแต่เปิดขายบัตร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งกรุงเทพฯ และขอนแก่น ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟน ๆ ที่รักมาร์ค ต้วนเป็นอย่างดี เพียงแค่ 5 นาทีแรกหลังจากเปิดขายทั้งที่กรุงเทพ และขอนแก่น บัตรวีไอพีในราคา 8,500 ก็หมดลงในทันที รวมถึงบัตรในราคาอื่น ๆ ก็หมดลงไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน #MarkTuanAsiaTour2023 และ #TheOtherSideAsiaTour ก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ตลอดทั้งสัปดาห์ที่เปิดขายบัตร สำหรับกระแสเรื่องของการ Sold out ของรอบกรุงเทพนั้น เหลือในจำนวนจำกัดมากแล้ว สำหรับรอบที่จังหวัดขอนแก่น ก็ยังคงมีที่นั่งดี ๆ จัดจำหน่ายอยู่สำหรับคนที่พลาดรอบที่กรุงเทพฯสำหรับ Mark Tuan Asia Tour 2023 ในครั้งนี้ นับเป็นการประเดิมเอเชียทัวร์ เป็นที่แรก และจัดให้แฟน ๆ อย่างหนักถึง 5 รอบ 2 จังหวัดด้วยกัน และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับอากาเซ่ไทย ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากทางออฟฟิเชียลของหนุ่มมาร์ค และเพจหลักผู้จัดงาน Brite Panther ได้ลงคลิปโปรโมททัวร์เพียงไม่นานกระแสตอบรับดีเกินคาด มียอดวิวและยอดรีทวิตไปเกือบล้านวิวภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง และยังมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องให้กับแฟน ๆ ชาวไทย เพราะมีบัตรลายมาร์ค ต้วน สำหรับทัวร์นี้ถึง 5 แบบ สำหรับ 5 รอบคอนเสิร์ต ไม่ซ้ำอีกด้วยงานนี้ต้องบอกว่า พี่จ๋า จัดให้ อากาเซ่ไทย แบบจุกๆ และไม่แน่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่น ๆ มาอีก อยากให้แฟน ๆ รอติดตามที่สำคัญ อย่าลืม!!! เตรียมตัวชุดธีมสีขาว ม่วง สำหรับไปชมคอนเสิร์ตของเค้ากันด้วยสำหรับคอนเสิร์ต Mark Tuan The Other Side Asia Tour 2023 จะมีขึ้นในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2566 ที่กรุงเทพฯเวลา 18.00 น Impact Arena โดยมีราคาบัตร VIP 8,500 / 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท และวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม ที่ KICE Hall บัตรราคา 8,500 / 4,500 และ 3,500 บาท ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ที่ www.allticket.com หรือ เช็คสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ทางเพจ Brite Panther