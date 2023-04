"เจมส์ คอร์เดน" พาสี่สาว BLACKPINK นั่งรถร้องคาราโอเกะ ยก "ลิซ่า" เป็น Boss pink (คลิป)

ล่าสุดทางรายการก็ได้ปล่อยคลิปออกมาแล้ว โดยบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งทั้ง 4 สาวก็ได้เล่าถึงช่วงที่เป็นเด็กฝึกหัด, ความสำเร็จต่างๆ ที่เข้ามา รวมถึงการบอกถึงอิทธิพลของสาวๆ Spice Girls อดีตเกิร์ลกรุ๊ปดังของโลกที่มีต่อ BLACKPINK ด้วยนอกจากนี้ทั้งหมดยังได้ร่วมกันร้องเพลงดังของ BLACKPINK ทั้ง "Pink Venom" "DDU DU DDU DU" "How You Like That" รวมถึง "No Scrubs" ของ TLCอย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจก็คือช่วงท้ายของรายการเมื่อทาง "เจมส์ คอร์เดน" ได้หาฉายาให้สาวๆ BLACKPINK แต่ละคนเหมือนกับที่ 5 สาว Spice Girls ได้รับ ทั้ง Sporty Spice, Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice และ Posh Spiceโดยเจ้าตัวยกให้ โรเซ่ เป็น Aussie pink ส่วนสาว "ลิซ่า" เป็น Boss pink, "เจนนี่" เป็น Shy pink และ "จีซู" เป็น Nail pink ก่อนทั้งหมดจะร้องเพลง "Wannabe" ของ Spice Girls ร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยถึงตอนนี้มีคนเข้าชมคลิปนี้เกือบ 2 ล้านครั้งแล้ว