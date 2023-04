“BlackPink” ออก Carpool Karaoke ย้อนวันวานสมัยเป็นเด็กฝึก แถมร่วมร้องเพลงเกิร์ลกรุ๊ปดังกับ “เจมส์ คอร์เดน”

โดย Carpool Karaoke เป็นช่วงหนึ่งของรายการ 'The Late Late Show with James Corden' ที่ออกอากาศทางสถานี CBS และเตรียมจะลาจอ โดยออกอากาศครั้งสุดท้ายวันที่ 27 เม.ย. นี้แล้ว หลังออกอากาศมานาน 8 ปีสาวๆ BLackPink จึงถือเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาช่วยสร้างสีสันในรายการเป็นการส่งท้าย หลังจากที่เคยมีโอกาสมาออกรายการนี้หลายครั้ง แต่สำหรับช่วง Carpool Karaoke นับเป็นครั้งแรกของสาวๆซึ่ง BlackPink ได้ร่วมร้องเพลงหลากหลายเพลงทั้ง "Pink Venom", "DDU DU DDU DU" และ "How You Like That" กับ เจมส์ คอร์เดน รวมไปถึงเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปดังอย่าง "No Scrubs" ของ TLC และ "Wannabe" ของ Spice Girls! ด้วยนอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงชีวิตสมัยเป็นเด็กฝึก และ ความสำเร็จที่สร้างสถิตินับไม่ถ้วนในปัจจุบัน และถึงแม้จะเป็นเจ้าแม่สร้างสถิติที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ต้องมาล้มเหลวกับการโค่นสถิติในเกมส์ต่างๆ ของรายการ ที่ไม่สามารถทำลายสถิติในแต่ละเกมส์ได้ แต่ก็ได้สถิติใหม่แทนคือศิลปินที่ล้มเหลวที่สุดในการสร้างสถิติบนรถของรายการ ซึ่งสาวๆก็ดูจะภูมิใจอย่างมากกับสถิตินี้สาวๆ BlackPink มีกำหนดจะขึ้นแสดงโชว์อีกครั้งบนเวที Coachella ในวันที่ 22 เม.ย. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ ฯ) หลังจากสร้างความฮือฮามาแล้วกับการขึ้นโชว์ครั้งแรกในฐานะเฮดไลเนอร์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา หรือ 16 เม.ย. ตามเวลาประเทศไทย