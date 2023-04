“หนิง ปณิตา” เคลื่อนไหวคำคม แถมบอกไอจีนี้ส่องฟรี!

หลังจาก “หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ” ออกมาบอกว่าขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่กำลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้ทั้งเรื่องเลิกรากับสามี และสามีควงสาวเที่ยวต่างประเทศ ล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวอินสตาแกรมโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษว่า “Small steps are better than no steps” ( ก้าวเล็กๆ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ก้าว ) พร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีขาว นอกจากนั้นยังโพสต์ภาพของตนเองพร้อมแคปชันว่า “IG นี้ส่องฟรี !!!” งานนี้ก็ไม่รู้ว่า แอบหมายถึงคนที่เพิ่งปิดไอจีแถมเปลี่ยนชื่อหลังถูกแท็กไปหรือเปล่า เอาเป็นว่ารอดูแถลงจากแม่หนิงเร็วๆนี้ได้เลยจ้า