เปิดมรสุมชีวิต “ติ๊นา ศุภนาฎ” และดรามาล่าสุดขุดยับ #ติ๊นาขับรถชน

เป็นอีกคนนึงที่ผ่านมรสุมเรื่องราวดรามามาไม่ใช่น้อย แต่สาวหล่อ LGBT เบอร์ต้นๆของวงการ ถือเป็นเน็ตไอดอลรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ ติ๊นาเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบ แต่ผลงานสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จัก คือ หนังเรื่องแรกในชีวิต yes or no อยากรัก ก็รักเลย" ที่ทำให้ชื่อของติ๊นาดังไกล มีแฟนคลับต่างแดนหลายประเทศ ฮ่องกง จีน ไต้หวัน ช่วงนั้นติ๊นาบินไปทำงานที่ประเทศจีนอย่างจริงจัง เพราะแฟนๆ ติดใจในลุคทอมบอย ที่จิ้นกับเป็นช่วงที่ติ๊น่าโด่งดังมากๆชีวิตกำลังจะไปได้สวย ติ๊นาก็มาเจอกับมรสุมข่าวร้าย ที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ พ่อแม่เสียชีวิต มรสุมครั้งนี้ทำให้ติ๊นากลายเป็นโรคซึมเศร้า หายจากวงการไปพักใหญ่เพราะไม่สามารถทำงานได้จากนั้นติ๊นาจึงหันกลับมารับงานที่เมืองไทย ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทย ชื่อของ ติ๊นา ถูกพูดถึงอีกครั้ง จากประเด็นที่มีข่าวกับครั้งนั้น ติ๊นาถูกและแฟนคลับของอิงฟ้าถล่มเละ จากกรณีที่พา อิงฟ้าหนีไปเที่ยวสิงคโปร์ แทนที่จะซ้อมเก็บตัวประกวดนางงาม และยังถูกมองว่าเป็นคนพาอิงฟ้าไปเสียคน ปาร์ตี้หนีเที่ยว เมาข้างถนน ช่วงนั้นติ๊นาเลือกที่จะเงียบเพื่อสยบข่าวทุกอย่างล่าสุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ติ๊นาก็เจองานเข้าชุดใหญ่อีก กับการขับรถชนมอเตอร์ไซค์ คู่กรณีอาการสาหัส แต่เรื่องกลับเงียบ จนมีข่าว ดาราสาวหล่อ ต. ขับรถชนแล้วหนี ติ๊นาจึงออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลว่าไม่ได้คิดหลบหนี แต่กำลังช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และติ๊นาพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างแม้จะออกมาชี้แจงแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งทำให้ติ๊นางานเข้า เพราะมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาถล่มคอมเมนต์แฉ ที่บอกว่าเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ ทำไมเพื่อนๆ คู่กรณีถึงไปเยี่ยมได้ พร้อมกับงัดภาพที่ติ๊นาไปปาร์ตี้ในวันสงกรานต์มายืนยันว่าวันที่เกิดเหตุติ๊นายังไปปาร์ตี้วันสงกรานต์กับเพื่อนๆ ต่อ รวมถึงแชร์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด ถึงการขับรถคร่อมเลนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชาวเน็ตยังสังเกตอีก ติ๊นา พยายามปกปิดความผิด หลังเห็นเพื่อนในแก๊งติ๊นา ที่ไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันในวันนั้น ต่างพากันกดซ่อนรูป ลบรูปที่มีติ๊นาร่วมเฟรมหลังวันที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังมีคนพูดถึงการเป็นโรคซึมเศร้าของติ๊นาก็ส่วนนึง อย่าเอามาโยงกับเรื่องชนแล้วหนี แล้วออกมาเรียกร้องขอกำลังใจ และยังมีอีกหลายประเด็นที่ชาวเน็ตหยิบเอามาต่อว่าติ๊นา กลายเป็นแฮชแท็กที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในทวิตเตอร์ตอนนี้ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าการที่ ติ๊นา จะแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปได้ยังไง แต่มองๆแล้วมรสุมของติ๊นาแต่ละครั้ง ก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน