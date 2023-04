ส่องแฟชัน "BlackPink" บนเวที Coachella สุดเซอร์ไพรส์ดีไซน์โดยแบรนด์อื่นที่สาวๆไม่ได้เป็นแอมบาสเดอร์

เป็นปกติที่ BlackPink มักจะมาพร้อมแฟชันที่ทำให้คนพูดถึงไม่หยุดกับการรวมองค์ประกอบน่าทึ่งมากมายทั้ง พลุสีชมพู, ภาพเอฟเฟ็ต์บนจอยักษ์ ไปจนถึงแฟชันเสื้อผ้าหน้าผมที่มีการร่วมดีไซน์เองการแสดงครั้งนี้สาวๆ BlackPink มาพร้อมแฟชันต่างๆคนละ 3 ชุด แม้ว่าทุกคนจะมีสัญญาเป็น Global Brand Ambassador ให้กับแฟชันเฮาส์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น จีซู แบรนด์ Dior และเครื่องประดับ Cartier, เจนนี แบรนด์ Chanel, โรเซ่ แบรนด์ Saint Laurent เครื่องประดับจาก Tiffany และ ลิซ่า แบรนด์ Celine และเครื่องประดับจาก Bvlgari แต่สาวๆก็ได้มีโอกาสใช้บริการของแบรนด์อื่นในการขึ้นเวที Coachella ครั้งนี้โดย 3 สาว จีซู, เจนนี่ และ โรเซ่ ได้ร่วมกันออกแบบและมาในชุดสีชมพู-ดำ ที่รังสรรค์โดยแบรนด์ Dolce & Gabbana ซึ่งสะท้อนบุคลิกของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจน โดยที่ ลิซ่า ได้ทำการมิกซ์ แอนด์ แมตช์ กับดีไซเนอร์ชาวจีนมาในลุคที่หวานที่สุด กับชุดระบาย ประดับดอกกุหลาบ ขณะที่ดูสวยเซ็กซี่ ในชุดคอร์เซ็ตสีชมพู คลุมทับด้วยแจ็คเก็ตหนังทรงครอป ด้านสวยสง่าในลุค รอมเปอร์สีดำคาดเข็มขัด ผสมกับผ้าชีฟองสุดพลิ้วสีชมพูเพิ่มความพลิ้วไหว ส่วนสวยเท่ด้วยเสื้อแขนยาวคริสตัลไหล่ตั้ง และกางเกงขาสั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากร็อกสตาร์ของแบรนด์ดีไซเนอร์ชาวจีน Michael Ngoส่วนโซโล่เดี่ยวของแต่ละคน มีการผสมผสานระหว่างแบรนด์เล็กและแบรนด์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดย เจนนี่ มาในชุดที่ทำขึ้นเฉพาะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบัลเลต์รังสรรค์โดยแบรนด์เกาหลี Denicheur ทั้งเสื้อครอปประดับมุกและกางเกงขาสั้นสีขาวที่สวมทับด้วยกระโปรงตูตูตัวจิ๋ว สำหรับการแสดงโซโล่เพลง You and Meจีซู ชุดแดงในเพลง Flower เป็นของดีไซเนอร์ชาวลอนดอน David Koma ซึ่งเป็นชุดโซ่ที่ประดับไปด้วยดอกไม้หนังแฮนด์เมดมากมายตามชื่อเพลง จับคู่กับถุงมือและรองเท้าที่สั่งทำขึ้นโดยเฉพาะโรเซ่ ชวนตะลึงในชุดเดรสสีเมทัลลิคของ Paco Rabanne และแจ็คเก็ตของ Ellie Mae และแน่นอนว่าเครื่องประดับมาจาก Tiffany & Co. ที่เธอเป็นบรนด์ แอมบาสเดอร์ สำหรับการแสดงในเพลง On The Groundลิซ่า สาวไทยหนึ่งเดียว มาในลุคสุดวิบวับสมกับการแสดงเพลง Money กับชุดบอดี้สูท Mugler สีมัลลิก และบอดี้สูทเลเซอร์คัทอย่างประณีตโดยดีไซเนอร์ชาวจีน Yueqi Qi ซึ่งทำให้ ลิซ่า ดูเจิดจรัสมากบนเวที Coachella เสมือนอัปเกรดขึ้นมาจากปี 2019 ให้ดูเปรี้ยวซ่าขึ้นกว่าเดิมทั้ง 4 สาวได้เปลี่ยนชุดอีกครั้ง โดยลุคสุดท้ายนี้มาในธีมสีดำ-เงิน จีซู, โรเซ่ และ ลิซ่า มาในชุดสั่งตัดของ Grace Elwood โดยทั้ง จีซู และ ลิซ่า มาในชุดแขนยาวครอปท็อป ประดับลูกปัด ขณะที่ โรเซ่ เสื้อแขนกุดทรงครอป กางเกงขาสั้นประดับเข็มขัด ขณะที่ เจนนี่ สวมปลอกแขนคัตเอาต์และบอดี้สูทที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Ruiเรียกได้ว่างานนี้โลกแฟชันต่างจับตามองว่าการขึ้นแสดงครั้งต่อไปในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้อีกรอบของสาวๆบนเวที Coachella จะมีแฟชันเซ็ตใหม่มาให้ตื่นตาตื่นใจอีกหรือไม่ด้วย