วันเกิดปีนี้พิเศษมาก “เวียร์ ศุกลวัฒน์” สุดปลื้มอายุครบ 38 มีทั้งภรรยา ลูกสาว เติมเต็มชีวิต

เรียกว่าเป็นปีที่อายุเข้าสู่เลข 38 อย่างสมบูรณ์แบบของพระเอกสุดฮอตเพราะได้แต่งงานมีคู่ชีวิตและมีพยานรักลูกสาวเป็นโซ่ทองคล้องใจล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวมีภรรยาคนสวยและลูกสาววิดิโอคอลกับคุณแม่พลอยไพลิน พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดให้แม่ เพราะเกิดวันเดียวกันว่า“เป็นวันเกิดของเรา 2 คนอีกหนึ่งปี ที่พิเศษกว่า คือครอบครัว"คณารศ"ของเรามีสมาชิกมาเพิ่มอีก2นะครับแม่ เรามีวิกกี้ และวิริน มาเพิ่มเติมความสุขให้อย่างงดงามจริงๆ ผมขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแบบนี้ตลอดไปนะครับ ผม วิกกี้ และวิริน รักคุณย่านะครับ @patti_naz @vikkiiexplorer @wylyn.vw19”ด้านคุณแม่ ก็ออกมาโพสต์ภาพคู่ลูกชาย พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า"สุขสันต์วันเกิดครับผม ปีนี้เป็นปีที่พิเศษของครอบครัวเรา แม่ขออวยพรให้ลูกและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง กิจการงานเจริญรุงเรือง เป็นที่รักของทุกคน มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว รักษาไว้ให้ดีๆครับ What an amazing day for you and our families. รักลูกมากๆครับ Love you all so so much @weir19 @vikkiiexplorer @wylyn.vw19"ขณะที่ “วิกกี้ พิมนต์ญา” ก็ได้โพสต์โมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดสามีว่า"Happy Birthday นะคะเบบี๋ ขอให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขของป๊านะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และคิดสิ่งใดขอให้สมพรปราถนาทุกประการนะคะ หนูและลูกรักป๊าๆๆมากๆๆค่ะ ปีนี้ปาป๊าอยากได้ต้นไม้เป็นของขวัญวันเกิด หนูและลูกเลยจัดให้ ปลูกและเติบโตไปด้วยกันนะคะ เลิฟยู @weir19 @wylyn.vw19"