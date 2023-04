“คิมเบอร์ลี่” แชร์โมเมนต์หวานสุดโรแมนติกก่อนวิวาห์ ครบ 1 ปี “หมาก ปริญ” ขอแต่งงาน

เรียกว่าวัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แปปเดียวคู่รักคู่หวานพระเอกนางเอกดัง อย่างและก็ครบ 1 ปี หลังจากที่ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันอย่างน่ารักและหวานฉ่ำที่ เมือง Lucerne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนๆไปแล้วล่าสุด” ก็ได้ย้อนกลับไปโมเมนต์ก่อนวันวิวาห์ที่จะถึง ด้วยการแชร์โมเมนต์คลิปน่ารักๆ วันที่แฟนหนุ่มขอแต่งงานครบ 1 ปี ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นหวานซึ้งว่า“I choose you, And I’ll choose you over and over. Without pause, without a doubt, In a heartbeat. I’ll keep choosing you.. One year ago today and another five more months till forever (ฉันเลือกคุณ และฉันจะเลือกคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่หยุด โดยไม่ต้องสงสัยเลยกําลังเต้นของหัวใจ ฉันจะเลือกคุณต่อไป… วันนี้หนึ่งปีที่แล้วและอีกห้าเดือนจนตลอดไป)”ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ กระหน่ำคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักโรแมนติกที่เป็นธรรมชาติของทั้งคู่ พร้อมบอกว่ารอเป็นแฟนคลับเบบี๋อยู่นะ และแทบจะรอให้ถึงเดือนกันยายนไม่ไหวแล้ว