แฟนดิสนีย์ห้ามพลาดกับการแสดงดนตรีสดในรูปแบบ Live to Film  จากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสุดคลาสสิกจากดิสนีย์ “Beauty and the Beast”

Five Four Live ร่วมกับ Thailand Philharmonic Orchestra จัด Beauty and the Beast in concert การแสดงดนตรีสดในรูปแบบ Live to Film กับภาพยนตร์แอนิเมชันสุดคลาสสิกจากดิสนีย์ที่เป็นที่รักของทุกคนเรื่องโดยเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลออสการ์มาแล้ว และท่านจะได้รับชมภาพยนตร์ Beauty and the Beast (1991) แบบเต็มเรื่องไปพร้อม ๆ กับการรับฟังดนตรีสดในรูปแบบออร์เคสตร้า โดยมีเสียงพากย์และร้องเป็น Original Voice Track (ภาษาอังกฤษ) ของทางดิสนีย์ พร้อมกับ Subtitle ภาษาไทย โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมี ธนพล เศตะพราหมณ์ เป็นวาทยกรอีกเช่นเคยจากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังของดิสนีย์ “Beauty and the Beast” ที่นำเสนอเรื่องราวของ Belle (เบลล์พากย์เสียงโดย Paige O’Hara) หญิงสาวผู้ชาญฉลาดและเด็ดเดี่ยว ซึ่งถูกจับไปเป็นนักโทษของสัตว์ร้าย หรือ Beast (อสูรพากย์เสียงโดย Robby Benson) ในปราสาทของเขา แม้จะอยู่ในสถานการณ์อันตราย แต่เบลล์ก็ได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆ กับพนักงานที่ต้องมนต์ในปราสาท เช่น มิสซิสพอตส์ (กาน้ำชา), ลูเมียร์ (เชิงเทียน) , ค็อกสเวิร์ธ (นาฬิกา) จนได้เรียนรู้และค้นพบถึงหัวใจที่แท้จริงของเจ้าชาย ที่อยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของอสูรนอกจากนี้แล้ว “Beauty and the Beast” ยังเป็นเพลงประกอบที่อยู่ในใจของแฟนๆ หลายคน โดยมีผู้ประพันธ์คือ Alan Menken ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ถึง 8 รางวัลด้วยกัน และยังมีเพลงออริจินัลที่ประพันธ์โดย Alan Menken ร่วมกับ Howard Ashman เจ้าของรางวัล Academy Award 2 รางวัลอีกด้วย