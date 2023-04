เตรียมพบกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย The Strokes live in Bangkok 2023 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 18 กรกฎาคมนี้

VIJI CORP

The Strokes live in Bangkok 2023

ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

วันอังคาร 18 กรกฎาคม 2566



บัตรนั่งโซน A 4,000 บาท / บัตรนั่งโซน B 3,000 บาท **โซน A & I มีมุมมองจำกัด

บัตรยืนโซน A 3,500 บาท / บัตรยืนโซน B 3,000 บาท

ภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของสุดยอดวงการาจร็อกรีไววัล The Strokes เจ้าของเพลง "Last Nite", "Someday", "You Only Live Once" และเจ้าของอัลบั้มดีกรีแกรมมี The New Abnormal (2020) คอเพลงตัวจริงเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ The Strokes จะเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทย วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีThe Strokes เป็นวงดนตรีจากนิวยอร์ก, อเมริกา ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ Julian Casablancas (ร้องนำ), Nick Valensi (กีตาร์), Albert Hammond Jr. (กีตาร์), Nikolai Fraiture (เบส), และ Fabrizio Moretti (กลอง) พวกเขาแจ้งเกิดจากอัลบั้มเดบิวท์สะเทือนวงการ Is This It (2001) ที่มีแทร็ก "Last Nite", "Someday", "Hard to Explain", "Take It or Leave It" ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหน บทเพลงเหล่านี้ก็ยังคงเป็น "เพลงชาติ" ของชาวอัลเทอร์เนทีฟทั่วโลกจนถึงปัจจุบันอัลบั้ม Is This It ของ The Strokes ได้รับการจดจำในฐานะอัลบั้มพิมพ์เขียวของดนตรีการาจร็อกรีไววัล ขณะที่สื่อหลายสำนักต่างยกให้เป็นสุดยอดอัลบั้มยุค 2000s อัลบั้ม Is This It ยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้แนวทางการทำเพลงแบบ "กีตาร์แบนด์" กลับมาเป็นกระแสร้อนแรงในยุคมิลเลนเนียมตลอดเส้นทางอาชีพของ The Strokes มีอัลบั้มทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ Is This It (2001), Room on Fire (2003), First Impressions of Earth (2005), Angles (2011), Comedown Machine (2013) หลังห่างหายจากการออกอัลบั้มนานถึง 7 ปี The Strokes กลับมาอย่างสมศรีด้วยอัลบั้ม The New Abnormal (2020) ที่ได้รางวัลแกรมมีสาขา Best Rock Album ขณะที่ซิงเกิ้ล "The Adults Are Talking" ก็ได้ผลตอบรับท่วมท้นบนมิวสิกสตรีมมิง มียอดฟังมากกว่า 277 ล้านครั้งบน Spotify เช่นเดียวกับ "Selfless" และ "Why Are Sundays So Depressing" ที่ได้รับคำชื่นชมไม่แพ้กันดังนั้นการได้ดูคอนเสิร์ต The Strokes ที่มีเซ็ทลิสต์ทั้งเพลงยุคบุกเบิก ผสมผสานเข้ากับเพลงยุคใหม่ จึงโชว์ที่คอดนตรีทั่วโลกไม่ควรพลาดเตรียมพบกับคอนเสิร์ต The Strokes live in Bangkok 2023 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดย VIJI CORP- Presale : วันพุธ 19 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น.- Public Sale : วันพฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น.Tickets at www.vijicorp.com *บัตร Presale สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ซื้อบัตร PELUPO Festival 2023 ซึ่งท่านจะได้รับ Presale code ทางอีเมลที่ใช้ซื้อบัตร PELUPO Festival 2023 และสามารถนำไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต The Strokes live in Bangkok 2023 ที่จะเปิดจำหน่ายรอบ Presale ในวันที่ 19 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.vijicorp.com