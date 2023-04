ย้อนรอยฉากจูบ "รอน-เฮอร์ไมโอนี่" นักแสดงเผยเหมือนจูบพี่น้อง! "เอมมา" เผยใครในกองถ่ายที่เธอ "แอบรัก"

ในวัย 33 ปี แดเนียล แรดคลิฟฟ์ ย้อนรำลึกถึงฉากสำคัญในหนัง Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II ที่ตัวละคร เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ และ รอน วีสลีย์ ต้องจูบกัน“ฉันไม่ได้ทำให้สถานการณ์น่าอึดอัดดีขึ้น เค้าพูดกันอย่างชัดเจนเลยว่าผมทำตัวทุเรศ ผมแสดงออกตอนนั้นทำนองว่า 'วันนี้ฉันจะมากองถ่าย จะมาดูพวกเธอจูบกัน' ขอโทษด้วยกันนะพวก" แดเนียล แรดคลิฟฟ์ ย้อนอดีตระหว่างให้สัมภาษณ์ในสารคดี Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"สำหรับ เอ็มมา วัตสัน เอง เธอยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องแสดงบทจูบ รูเพิร์ต เพราะรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกับเขา จากการเติบโตมาด้วยกัน "เห็นได้ชัดว่าการที่เราจูบกันเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดที่เราสองคนเคยเจอ ... ใคร ๆ ก็อยากจะมาอยู่ในกองถ่ายวันนั้น และบอกทำนองว่า 'มันต้องเจ๋งแน่'"เธอยังเปิดใจเกี่ยวกับการปิ๊ง ทอม เฟลตัน เพื่อนนักแสดงซึ่งรับบทเป็น เดรโก มัลฟอย ที่แก่กว่าเธอสามปีเอ็มมา เล่าว่า "ฉันเดินเข้าไปในห้องที่เรากำลังซ้อมบทกัน งานที่ได้รับคือให้วาดสิ่งที่คุณคิดว่าพระเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ส่วนทอมวาดผู้หญิงสวมหมวกสเกตบอร์ดด้านหลัง""และฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง - ฉันตกหลุมรักเขา ฉันต้องมากองถ่ายทุกคน และพยายามมองหาชื่อของเขาในเอกสารประจำกองถ่ายว่าวันนี้เขามีคิวรึเปล่า และถ้าชื่อของเขาอยู่บนนั้น มันก็จะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ”