สนามแรปเดือด ค่าย “Def Jam” เปิดตัว “NICECNX-TOBII-ARCHY” พร้อมปล่อยผลงานตลอดปี

“Def Jam Recordings Thailand” ค่ายดนตรีฮิปฮอปชื่อดังระดับโลก เปิดตัวศิลปินใหม่ ส่งชื่อ “NICECNX (ไนซ์ซีเอ็นเอ็กซ์)”, “TOBII (โทบี้) และ “ARCHY (อาร์ชี่)” สามแรปเปอร์ต่างคาแรคเตอร์ ที่แฟนเพลงฮิปฮอปอาจคุ้นผลงานของพวกเขามาก่อนหน้านี้ โดยพวกเขากำลังเตรียมจะปล่อยผลงานเพลงใหม่ ในฐานะศิลปินของค่าย “Def Jam Recordings Thailand” ให้แฟนเพลงได้ฟังกันยาวๆ ตลอดทั้งปีสำหรับทั้ง 3 ศิลปินใหม่ ต่างเคยฝากผลงานเพลง ให้แฟน ๆ ได้คุ้นเคยและรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เริ่มที่ “NICECNX” หรือ “ปิ่นพงศ์ ขุนกัน” ที่เคยสร้างชื่อจากการแข่งขันในรายการ Show Me The Money Thailand Season 1 และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม กับเพลง “หลอก” ที่กวาดยอดวิวบนยูทูปไปมากกว่า 114 ล้านวิว และปล่อยผลงานเพลงในสไตล์ Hip Hop ซาวน์แบบ 80s Synth Pop ออกมามากมาย 0ส่วน “TOBII (โทบี้)” หรือ โทบิอัส ภูวนัย มัทมึลเลอร์ ศิลปิน R&B ที่เคยปล่อยผลงานเพลง กับศิลปิน ฮิปฮอปชื่อดังอย่าง “SARAN” ในเพลง “Picture” และเพลง “ความรักไม่ง่าย” ร่วมกับ “JIGSAW” โดย “TOBII” ได้รับคำชื่นชมจากกลุ่มนักฟังเพลง ว่ามีลีลาการร้องในรูปแบบฮิปฮอป R&B ได้อย่างไพเราะและน่าสนใจสุด ๆปิดท้ายด้วย “ARCHY (อาร์ชี่)” หรือ อาชา นาคหลวง แรปเปอร์มาดขรึม ที่โดดเด่นในสไตล์เพลงฮิปฮอป R&B เคยปล่อยงานเพลงที่ร่วมฟีเจอริ่งสไตล์ฮิปฮอปใต้ดินมาแล้วมากมาย อาทิ หยุดรักไม่ได้แล้ว , ยื้อไว้ทำไม หรือ คงจะดี โดยผลงานเหล่านี้ ล้วนได้โชว์ความโดดเด่นในการร้อง ผสมผสานเสน่ห์เฉพาะทางในแบบฉบับของ “ARCHY” ได้อย่างลงตัวสำหรับในปีที่ผ่านมา “Def Jam Recordings Thailand” ได้เป็นหนึ่งในค่ายเพลงฮิปฮอป ที่ผลิตศิลปิน ฮิปฮอปมากฝีมือ มากมาย ประดับวงการเพลงฮิปฮอปในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นไอคอนของวงการแรปไทยระดับตำนานที่วัยรุ่นยุค 90s รู้จักเป็นอย่างดี อย่าง “THAITANIUM” หรือ “ไทยเทเนี่ยม” ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 23 ปีไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมไปถึง “DABOYWAY” ที่ล่าสุด เพิ่งปล่อยเพลงแดนซ์อย่าง “CAKEDIET” และ “WE DO WHAT WE WANT” ออกมาให้แฟนเพลงฮิปฮอปได้โยกกัน “IRONBOY” แรปเปอร์หนุ่มสุด SWAG ดีกรีแชมป์คนแรกจากรายการ “The Rapper” แค่จับไมค์ อวดสเต็ปเต้น ก็พร้อมทำให้ทุกเวทีสะเทือน เจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเพลง “นิสัยไม่ดี” (Ft. URBOYTJ),“รักตัวเอง” (Ft. NICECNX), “BE MINE” (Ft. POKMINDSET) และล่าสุดกับเพลง “มาดิ” ที่ได้ “จ๋าย ไททศมิตร” มาร่วมฟีเจอริ่ง อีกหนึ่งฮิปฮอปสาวสุดเท่ “PRADAA” สาวมั่น สุดสตรอง ที่มาพร้อมคาเรคเตอร์ที่โดดเด่น เท่ เซ็กซี่ ไม่ซ้ำใคร ซึ่งเคยปล่อยเพลงเฟียซๆ อย่างเพลง “Sorry Naa” , “Comfort Zone” (Ft. Cnan) ,“ดจีย์อ่อ” ที่ล่าสุดกับเพลง “ล่า” (Ft. NAMEMT) เพลงกระตุ้นฝัน ที่ได้เสียงร้องของ “NAMEMT” มาร่วมทำให้เพลงนี้มีความแข็งแกร่ง และน่าสนใจมากขึ้นโดยในปี 2023 นี้ สนามแรปจะระอุด้วยความเดือดจากผลงานของศิลปินทั้ง 5 คน ภายใต้บ้าน “Def Jam Recordings Thailand” อย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ศิลปินของค่ายนี้ ได้ขึ้นโชว์บนเวที Rolling Loud มิวสิคเฟสติวัล ฮิปฮอปรระดับโลก ที่พัทยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาจากนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่า เร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะปล่อยผลงานอะไรใหม่ๆ ออกมาให้แฟนเพลงได้ตื่นเต้นกันอีก