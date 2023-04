FUJII KAZE ประกาศ FIRST INTERNATIONAL TOUR พบกันที่ประเทศไทย 1-2 กรกฎาคม นี้

นับตั้งแต่ “Shinunoga E-Wa” จาก Fujii Kaze’s 1st album HELP EVER HURT NEVER เป็นกระแสร้อนแรงจนโด่งดังไปทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 1 ปี Fujii Kaze ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และในปีนี้เขาได้ตัดสินใจเริ่มทัวร์ต่างประเทศ โดยเริ่มต้นที่กรุงโซล กรุงเทพฯ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ ไทเป ก่อนจะปิดท้ายที่ฮ่องกง โดยการแสดงทั้งหมด จะจัดขึ้นถึง 8 รอบ ดังต่อไปนี้-เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 - Seoul, Kwangwoon University Donghae Culture & Arts Center-เสาร์ที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2566 - Bangkok, KBank Siam Pic-Ganesha Theatre-ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 - Jakarta, Kasablanka Hall-อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 - Kuala Lumpur, Zepp Kuala Lumpur-เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 - Taipei, Taipei International Convention Center (TICC)-เสาร์ที่ 29 และ อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม - Hong Kong, Academic Community Hall, HKBUFujii Kaze (ฟูจิอิ คาเสะ) คือนักร้องนักแต่งเพลงดาวรุ่งจากประเทศญี่ปุ่น เขาเริ่มฝึกเปียโนคลาสสิกตั้งแต่ยังเล็ก หลังจากได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อของเขา คาเสะในวัย 12 ปี ได้อัปโหลดเพลงคัฟเวอร์เปียโนลงบน YouTube จนกลายเป็นเพลงยอดนิยม ซึ่งได้รับความสนใจจากวงการเพลงเป็นอย่างมาก และทำให้เขาได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับค่ายเพลงในเวลาต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี 2563 คาเสะได้ปล่อยอัลบั้มแรกของเขาในชื่อ “HELP EVER HURT NEVER” ในขณะที่โลกกำลังอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ แต่ผลงานของเขากลับทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ต Hot Album ของ Billboard Japan และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายในญี่ปุ่น เขาได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดาวรุ่งคนแรกของ YouTube Japan และได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมระดับโลกของ Spotify อย่าง RADAR ต่อมาในเดือนกันยายน 2564 เขาได้จัดงานสร้างแรงบันดาลใจชื่อ Fujii Kaze “Free” Live 2021 ที่สนามกีฬา Nissan Stadium ด้วยความหวังที่จะปลดปล่อยจิตใจของผู้คนผ่านดนตรีของเขา คาเสะแสดงแกรนด์เปียโนเพียงคนเดียวที่สนามกีฬา ที่มีความจุถึง 70,000 ที่นั่ง โดยไร้ผู้ชม (เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น) เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของ COVID-19 ได้มีการสตรีมสดทั่วโลกบน YouTube และมียอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดกว่า 179,000 คน ซึ่งงานนี้ได้กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ของโลกบน Twitter เลยทีเดียวในเดือนมีนาคม 2565 คาเสะได้ปล่อยอัลบั้มชุดที่สอง “LOVE ALL SERVE ALL” ชื่อนี้เป็นวลีที่เขาหวงแหน ซึ่งสอดคล้องกับชื่ออัลบั้มแรกของเขาด้วย เป็นอีกครั้งที่อัลบั้มขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Hot Album ของ Billboard Japan และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย ในเดือนกรกฎาคม 2565 “Shinonoga E-Wa” จากอัลบั้มแรกของเขา กลายเป็นไวรัลในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เพลงจึงขึ้นสู่อันดับที่ 4 บนชาร์ต Global Viral ของ Spotify และขึ้นสู่อันดับที่ 1 บนชาร์ตไวรัลท้องถิ่นของแพลตฟอร์มใน 23 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา บราซิล และอียิปต์ และขึ้นถึงอันดับที่ 2 ในสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม 2565 เขายังได้จัดแสดงคอนเสิร์ต “LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE” ที่ Panasonic Stadium Suita ในโอซาก้า โดยครั้งนี้ เขาได้แสดงต่อหน้าผู้ชมสดๆ และบัตรก็ขายหมดเกลี้ยงในความจุ 70,000 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถรับชมบันทึกการแสดงครั้งนี้ได้บน Netflixโอกาสของแฟนๆ ชาวไทยมาถึงแล้ว เพราะ อาวาลอนไลฟ์ จัดหนักจัดเต็ม ตามคำขอ โดยการเชิญ ฟูจิอิ คาเสะ สุดยอดศิลปินญี่ปุ่น ที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ มาแสดงไลฟ์สดในบรรยากาศอันใกล้ชิดอบอุ่นอย่างเต็มอิ่มถึง 2 รอบการแสดง พบกับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/AVALONLIVE และ https://twitter.com/Officialavalon