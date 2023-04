“BlackPink” ประกาศความเป็นตัวมารดา แสดงเฮดไลเนอร์ทำ Coachella ลุกเป็นไฟ

หลังจากที่สาวๆ “BlackPink” ได้รับการประกาศให้ขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์ ศิลปินตัวหลักในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง Coachella ประจำปี 2023 โดยขึ้นแสดงวันที่ 15 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ หรือช่วงเช้าวันที่ 16 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย งานนี้สาวๆจัดเต็ม พร้อมยังแสดงโชว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยBlackpink ที่เคยทำให้ทั่วโลกฮือฮากับการขึ้นโชว์บนเวที Coachella ไปเมื่อปี 2019 พอมาปี 2023 ได้รับการประกาศให้ขึ้นเป็นศิลปินหลักของเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้ สาวๆจึงได้ขนเพลงฮิตทั้งอัลบัมเก่าและใหม่มาเพียบทั้ง Pink Venom, Pretty Savage, How You Like That, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, Playing with Fire, Shut down, Boombayah, Whistle พร้อมกับที่มีการแสดงโซโล่เดี่ยวของแต่ละคนที่มาแบบเต็มโชว์และแตกต่างจากที่เคย เรียกเสียงฮืฮฮาได้ไม่น้อย ซ้ำยังมีการเปลี่ยนท่อนแร๊ป หรือไลน์เต้น ทำให้ผู้ชมเซอรไพรส์ไปกับการแสดงสดของสาวๆด้วยและดูเหมือนว่าการตอบรับที่ดีมากๆของการขึ้นแสดงครั้งนี้ที่สามารถดึงคนให้เข้าชมการแสดงจนแน่นทุกพื้นที่และยังขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปทั่วโลกหลังจบการแสดงสาวๆ BlackPink จึงได้ประกาศข่าวดีว่าจะมีการเพิ่มรอบอังกอร์ให้กับทัวร์คอนเสิร์ต Born Pink ของพวกเธอในอีก 4 เมืองใหญ่ของอเมริกาทั้ง อีสต์ รูเธอร์ฟอร์ด, ลาสเวกัส, ซานฟรานซิสโก และ ลอสแองเจลิส หลังจากที่การเดินสายทั่วอเมริกาได้ผ่านพ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว