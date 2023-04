แฟนๆช็อค “มาร์ค ชีฮาน” มือกีตาร์ The Script เสียชีวิตในวัยเพียง 46 ปี

การเสียชีวิตของมือกีต้าร์ชื่อดังวัย 46 ปี ได้ถูกประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของวง ในวันที่ 14 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ โดยระบุข้อความว่า“มาร์ค ชีฮาน สามีอันเป็นที่รัก, คุณพ่อ, พี่ชาย, น้องชาย, เพื่อนร่วมวง และ เพื่อนของเรา ได้เสียชีวิตลงแล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลหลังมีอาการป่วยได้ไม่นาน ทางครอบครัวและทางวง ขอความร่วมมือจากทุกคนให้เคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่แสนสะเทือนใจนี้ด้วย”เมื่อปีที่แล้ว มาร์ค ชีฮาน ไม่ได้ร่วมเดินสายทัวร์ในอเมริกา โดยเวลานั้น แดนนี โอ โดโนฮิว นักร้องนำและมือคีย์บอร์ดได้ระบุว่า เขาไม่สามารถมาร่วมทัวร์ได้เนื่องจากติดธุระเรื่องครอบครัว“มันเป็นเรื่องของเขา แต่ ครับ เท่าที่ผมสรุปความได้คือ ลูกๆของเขาต้องการพ่อ และภรรยาของเขาต้องการสามี”มาร์ค ชีฮาน, แดนนี โอ โดโนฮิว และมือกลอง เกลน พาวเวอร์ ได้ร่วมกันก่อตั้งแบนด์อินดี้ร็อก เครื่องดนตรี 3 ชิ้นขึ้นเมื่อปี 2001 ก่อนจะปล่อยผลงานอัลบัมเปิดตัวออกมาในปี 2008 โดยมีเพลงฮิตอย่าง “The Man Who Can’t Be Moved” และ “Breakeven”โดย The Script ติดอันดับท็อปทั้งในอังกฤษ และไอริชชาร์ต ก่อนที่ปี 2012 พวกเขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่ Hall of Fame ที่ได้ร่วมงานกับแร๊ปเปอร์ดัง วิล.ไอ.แอม กลายเป็นซิงเกิลที่ทะยานสูงสุดติดอันดับ 1 ทั้งใน อังกฤษ, สก็อตแลนด์, ไอร์แลนด์, ยุโรป และ ออสเตรเลีย และชาร์ตอื่นๆอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลกนอกจากนั้นผลงานเพลงของพวกเขายังได้ไปปรากฏในทีวีผ่านผลงานชื่อดังมากมายทั้ง 90210, Ghost Whisperer, EastEnders, Made in Chelsea และ The Vampire Diaries.The Script เป็นวงที่มีรางวัลการันตีทั้ง 3 รางวัลจาก Meteor Ireland Music Awards และ 2 รางวัลจาก World Music Awards และยังเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Brit Awards ด้วยผลงานล่าสุดของพวกเขา ได้แก่ อีพีอะคูสติกชุดที่ 3 ในปี 2022 ชื่อ Acoustic Session 3 ตามมาด้วยซิงเกิล "Dare You to Doubt Me" ในปี 2022ข่าวการเสียชีวิตของ ชีฮาน ได้ทำให้แฟนๆและเพื่อนร่วมวงการต่างแสดงความเสียใจ และโศกเศร้าต่อการจากไปของเขาในครั้งนี้