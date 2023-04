ปลด "โอม ภวัต" พ้นพรีเซ็นเตอร์หลังต้นสังกัดทำเงียบกรณีถูกแฉบูลลีเด็กออทิสติก แกล้งเพื่อนผู้หญิง

สำหรับหนุ่ม โอม ภวัต จิตต์สว่างดี ปัจจุบันเจ้าตัวมีอายุ 23 ปี เป็นนักแสดงในสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากผลงานซีรีส์เรื่อง Make It Right the Series รักออกเดิน ในปี พ.ศ. 2559อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ถูกออกมาแฉเรื่องในอดีตทั้งการแกล้งเด็กออทิสติก - เพื่อนผู้หญิง จนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษพร้อมระบุว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว