เปิดโฉมใหม่ “แพนเค้ก” ตาหวานฉ่ำลงตัว หลังเมคโอเวอร์ ทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต

เรื่องราวดีๆมีทุกวัน ล่าสุดถึงเวลาเปิดโฉมใหม่แบบสิบเต็มสิบไม่หัก ของนางเอกสายบุญหลังเป็นข่าวฮือฮาครั้งใหญ่ขึ้นเขียงเมคโอเวอร์ ทำศัลยกรรมกรีดตา 2 ชั้น ที่ธีรพร โดยคุณหมอชลธิศ (มาตรฐานโรงพยาบาล) ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้ชำนาญระดับอาจารย์ ที่บรรจงแปลงโฉมลุคใหม่ให้ แพน สวยหวาน เพิ่มเติมโหงวเฮ้งใบหน้ารับทรัพย์ หลังผ่าตัดทำเอางานเข้าจุกๆไม่มีหยุด เดินสายรับทรัพย์ทั้งงานละคร งานโฆษณา เดินแบบ สมฉายาตัวแม่จะแคร์เพื่อ ถือเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผ่านเทคนิคผ่าตัดแบบ Less is more โดยใช้กล้อง Microscope เพิ่มความเป๊ะปัง สวยฉ่ำ และมั่นใจ ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้ระบบซ่อนรอยแผล ทำให้แทบไม่เห็นรอยแผลหลังทำ แม้ตอนแต่งหน้าก็ดูเป็นธรรมชาติมากสุดๆบอกเลยว่าลุคใหม่ของ สาวแพน กลายเป็นไอดอลของสาวๆยุคใหม่ที่อยากจะเป็นสาวหมวยอินเตอร์ ตามรอยซุปเปอร์โมเดลชื่อดังกันเพียบ