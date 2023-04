“จีชางอุค” ละมุนไม่ไหว! แฟนไทยเขินตัวบิด “2023 JI CHANG WOOK FAN MEETING in BANGKOK” ฟินทุกตรง! สมการรอคอย 6 ปี

แฟนมีตติ้งที่ไทยในรอบ 6 ปีของพระเอกสุดฮอต “จีชางอุค” (JI CHANGWOOK) หรือ “อุคจ๋า” ของสาวไทย ที่เป็นการปิดท้ายเอเชียทัวร์ได้อย่างสุดฟินเต็มแม็กซ์ โดยผู้จัดสุดปัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดเต็มความสนุก พร้อมมอบรางวัลพิเศษสุดอลังการให้ผู้โชคดีที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงานทั้ง รถมอเตอร์ไซค์ BMW สุดเท่รุ่น G310R มูลค่า 265,000 บาท และนาฬิกาสุดหรู RADO รุ่น Captain Cook High-Tech Ceramic มูลค่า 136,900 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ความฟินเริ่มขึ้นตั้งแต่เปิดงาน “จีชางอุค” ปรากฏตัวบนเวทีด้วยลุคสุดละมุน พร้อมโชว์แรกกับเพลง Do You Believe In Magic (당신 마술을 믿습니까) เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง The Sound of Magic (안나라수마나라) เพลงเพราะๆ ที่เขาได้โชว์พลังเสียงท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากแฟนๆ เมื่อไม่ได้เจอกันนานถึง 6 ปี พ่อหนุ่มกล้ามโต ก็ประเดิมอ้อนแรกด้วยการทักทายทุกคนว่า

และเมื่อแฟนๆ ในฮอลล์ตะโกนเรียก ‘อุคจ๋า’ เขารีบตอบกลับทันทีว่า

ทำเอาสาวๆ ในฮอลล์ใจละลายถ้วนหน้า ก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทแรกพูดคุยกันให้หายคิดถึง และพูดถึงผลงานต่างๆ ของเขา แต่จังหวะนี้หนุ่มจีชางอุคก็ขอหยอดความรักใส่แฟนไทยสักนิดว่า ถ้าให้บอกความรู้สึกถึงแฟนๆ 1 คำ ก็ต้องคำนี้เลย

เจอคำนี้เข้าไปสาวไทยก็กรี๊ดกันสุดเสียงไปเลย หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเล่นเกมส์ที่ได้จับฉลากสุ่มลัคกี้แฟนผู้โชคดีขึ้นมาร่วมเล่นเกมส์กับอุคจ๋าอย่างใกล้ชิด งานนี้ทำเอาลัคกี้แฟนฟินแบบสุดๆ ด้วยความน่ารัก เฟรนด์ลี่ของจีชางอุค รวมถึงความเป็นกันเองของเขาที่ใครๆ ต่างก็ตกหลุมรัก แถมยังมีโมเมนต์ที่แฟนคลับผู้โชคดีฟินไปสามโลกเรียกว่าไม่เจอกันนาน กลับมาครั้งนี้พ่อหนุ่มอุคจ๋าเขาท็อปฟอร์มสุดๆ