"ยังโอม" โว "ธาตุทองซาวด์" ทำเองยังขนาดนี้ ถ้ารัฐฯ ช่วยเพลงไทยจะไกลแค่ไหน "ทิม พิธา" รู้งานโผล่โหนทันที

กระแสมาแรงแบบต่อเนื่องทีเดียวสำหรับ "ธาตุทองซาวด์" ของ "ยังโอม" (รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์) โดยเฉพาะตัวมิวสิควิดีโอที่ได้รับการพูดถึงกระทั่งทำเอาสังคมโซเชียลพากันโพสต์ภาพอวดแฟชันยุควายทูเคของตนเองเลียนแบบตัว "อีกี้" กันยกใหญ่ขณะที่ถึงตอนนี้ตัวมิวสิควิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะเวลา 5 วันก็มียอดวิวที่สูงถึง 10 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางด้านของแร็ปเปอร์วัย 35 เองก็ได้มีการโพสต์ข้อความเผยรายละเอียดถึงการทำงานบทเพลงของตนเองว่าเพลงนี้ตนใช้เงินส่วนตัวไปถึง 1.2 ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวMV เพลงนี้ผมใช้เงินตัวเองลงไปประมาณ 1,200,000 บาท เป็น MV ที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดในชีวิต…ที่ผมต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกเขาเห็นว่าคนไทยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะ คนไทยถ้าเอาจริงๆเราทำได้ทุกอย่าง เรามีความสามารถ เรามีศิลปินที่เก่งมากๆในทุกๆแขนงของศิลปะนี้ขนาดผมทำด้วยตัวคนเดียว ด้วยเงินตัวเองมันยังได้ขนาดนี้ ผมอยากจะรู้จริงๆถ้าคนไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากไหนสักที่ วงการศิลปะบ้านเราจะไปได้ไกลแค่ไหน แล้วจะนำพาประเทศเราไปได้ถึงจุดไหน จะไปได้ไกลเท่าเกาหลีมั้ยนะ…และนี้คือเสียงจากอดีตเด็กโรงเรียนวัดธาตุทองตัวเล็กๆ ที่อยากเห็นประเทศนี้เฟี้ยวกว่าเดิม5 วัน 10,000,000 วิว ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับอย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาทางด้านของ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” นักการเมืองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็รีบเข้ามาเกาะกระแส เขียนคอมเมนท์ตอบแร๊ปเปอร์หนุ่มทันทีว่า“อยากทำงานร่วมกันสักวันนึงครับ let’s hustle it to the top”เรียกได้ว่าขอเข้ามาหาเสียงแบบเนียนๆ หวังเรียกคะแนนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสำหรับ "ยังโอม" เจ้าตัวเป็นนักร้องในแนวแร็ปเปอร์ที่เริ่มต้นรู้จักกันในแวดวงเพลงอินดี้ โดยมีเพลงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้ง "เฉยเมย" ซึ่งได้รางวัลเพลงฮิปฮอปแห่งปี งานจูกซ์ไทยแลนด์มิวสิกอะวอดส์ (JOOX Thailand Music Awards)ในปี 2560 รวมถึงเพลง "ธารารัตน์" ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมาก หลังในสังคมมีการตีความว่าเพลงดังกล่าวเป็นการเล่นเสียงหากเขียนเป็นภาษาอังกฤษ (Thararat) Thar - a - rat = เธอ อะ แรด ขณะที่ตัวเจ้าของเพลงยืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน