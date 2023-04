“ดี ฮัพ เฮ้าส์” ร่วมกับ “จัสท์อัพ” ส่ง “แมน-เบน” ค่อย ๆ เผยสเต็ปรักห่างชั้น กลางออฟฟิศ ประเดิมซีรีส์ โรแมนติก คอมมาดี้ “ค่อยๆรัก Step By Step” ออกอากาศครั้งแรก 18 เม.ย.นี้

​พร้อมออนแอร์ให้แฟนนิยายทั่วโลกที่รอชมกันแล้วสำหรับซีรีส์มาแรง “ค่อยๆ รัก Step By Step” จากนิยายขายดีอันดับหนึ่งของ SUMMER DECEMBER ที่สร้างปรากฎการณ์มานับครั้งไม่ถ้วน ติดเทรนทวิตเตอร์ทันทีตั้งแต่วันประกาศสร้าง #เจ๋งพัท , เปิดแคส , PILOT , บวงสรวง, แถลงข่าว และ เพลงประกอบซีรีส์ “รักเธอ ONLY YOU” โดย “ATLAS” ล่าสุดสองผู้จัด บริษัท Dee Hup House (ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัด) โดย "บอส" อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ และ "จัสติน โสตางกูร" จากบริษัท JUSTUP (จัสท์อัพ) จำกัด เอาใจแฟนพร้อมนำ ซีรีส์ โรแมนติก คอมมาดี้ เรื่องนี้ที่จะพาทุกคนไปฟินจิกหมอนถึงขีดสุดกับความรักที่ห่างทั้งตำแหน่งหน้าที่การงาน กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงระหว่าง 3 นักแสดงนำหนุ่มอย่าง “แมน” ธฤษณุ สรนันท์ (เจ๋ง) ,“เบน” บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร (พัท) และ “อัพ” ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง (พุฒ) กำกับโดย “ตี๋” บัณฑิต สินธนภารดี ผู้กำกับซีรีส์ที่เคยสร้างกระแสและคู่จิ้นสุดฟิน อย่าง Thamtype The Series (มิว-กลัฟ) , นับสิบจะจูบ (เก้า-อัพ) และอีกมากมาย ออกมาให้แฟนๆทุกคนที่ตั้งตารอชมพร้อมกันเป็นครั้งแรกในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 23.00-24.00 น. ทางช่อง ONE 31 และดูย้อนหลังได้ที่ WeTVสำหรับเรื่องราวของ “ค่อยๆรัก Step By Step” เริ่มต้นหลังการเข้ามาของ คุณเจ๋ง เรื่องราวก็กลับยุ่งเหยิงขึ้น เมื่อความตรงไปตรงมาในการแนะนํางาน รวมถึงท่าทีวางมาดของคุณเจ๋งทําเอาพัท เกิดความรู้สึกอึดอัด มิหนําซ้ำเพื่อนร่วมงานบางคนในแผนกที่มีอํานาจในการสั่งงานกลับใช้งานพัทไม่ตรงกับหน้าที่ที่ควรจะได้ ส่งผลให้เกิดการเป็นปัญหาระหว่าง พัท และ คุณเจ๋ง อยู่บ่อยครั้ง จนพัทเกิดอาการหมดไฟ แล้วความใกล้ชิดก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ทั้งคู่รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของกันและกัน ความสัมพันธ์ก็เดินทางมาถึงวันที่คุณเจ๋งรู้ตัวว่าหลงรักพัทเข้าเสียแล้ว แต่ฝ่ายลูกน้องที่ไม่คิดว่า เจ้านายที่เป็นชายในฝันของใครหลาย ๆ คนจะมาชอบ อีกทั้งสถานะทางการงานยังค้ำคอเขาทั้งคู่อยู่ จึงพยายามปฏิเสธความรู้สึกนี้ แล้วความรักของพวกเขาจะลงเอยสู่บทสรุปอย่างไร ?“บอส-อนุสรณ์” ผู้จัด “ดี ฮัพ เฮ้าส์” เผยที่มาการสร้างว่า “สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นจากตอนแรก ทางดีฮัพมองหาคอนเทนท์เรื่องใหม่ บังเอิญเจอเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ เราก็รู้สึกสนใจ เลยถามพี่ตี๋ว่าตอนนี้เรื่องไหนน่าสนใจมาทำ เราก็หยิบเรื่องนี้มาอ่านกัน และรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะทำกัน เพราะด้วยตัวคอนเทนต์เองก็มีความใหม่ขึ้นมาจากที่เราเคยทำ เป็นเรื่องของการทำงานของเอเจนซี่ รู้สึกว่ามันน่าจะทัชกับใครหลายๆคน และยังเป็นนิติหมายที่ดีที่เราอยากร่วมงานกับทางจัสท์อัพ และพี่อัพที่เคยร่วมงานกันมาด้วย โปรเจ็คท์อันใหม่ก็เลยชวนกันมาทำกันครับ”“ตี๋” บัณฑิต ผู้กำกับ เผยถึงการกำกับว่า “ด้วยความที่ตัวเองเคยทำงานเป็นมนุษย์ออฟฟิศมาก่อน พอได้คลุกคลีมาบ้างกับสังคมออฟฟิศ และด้วยความที่เป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่เราเองเคยทำมาก็ประมาณนั้นด้วย ก็เลยค่อนข้างถนัดในการกำกับ และก็อยากเสนอมุมมองในการทำงานตรงนี้ให้แฟนๆได้ดูกัน เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆเพราะก่อนหน้านี้เราทำอีกแบบนึงมา แต่ครั้งนี้เป็นซีรีส์แนวออฟฟิศ ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์ออฟฟิศหลายๆคนก็จะเป็นและคงได้อินกับสิ่งที่เราอยากนำเสนอในตอนนี้ และอีกอย่างสิ่งที่นิยายเขียนมานั้นนับว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีมากๆให้กับเราในการเลือกมาทำครับ”“จัสติน” ผู้จัด “จัสท์อัพ” เผยถึงกระแสตอบรับว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณบอสกับตี๋ที่ชวนมาทำด้วยกัน เราก็ร่วมกันทำกันอย่างหนักเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุด ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ และจากกระแสตอบรับที่ผ่านมา ตั้งแต่ ประกาศสร้าง , แคส , บวงสรวง, ฟิตติ้ง เทรลเลอร์ ได้รับฟี๊ดแบ็กอย่างดีมากมาตลอด ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุน ให้การคอมเมนท์อย่างดีกับเรา เราก็จะไปแก้ไขให้ดีที่สุด ขอบคุณทุกคนมากครับ”สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นอกจาก 3 นักแสดงนำแล้วยังเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่านักแสดงร่วมหลายคนที่มาสร้างความสนุกสนานให้ออฟฟิศเอเจนซี่แบบครบทุกรสอีกด้วย อาทิ เซนต์ - ปารมี มหัทธนาดุล , วิน - ธีราเมท พีรบวรสุข , อาตุ่ย - พุทธชาด พงศ์สุชาติ, บรูซ - ศิริกร คณานุรักษ์, ซอโซ่ - นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล, ป๊อปปี้ - รัชพงศ์ อโนมกิติ และ แพรว-หัสสยา อิสริยะเสรีกุล เป็นต้นติดตามความโรแมนติกคอมเมดี้ของชาว Jian Group ในซีรีส์ "ค่อยๆรัก Step By Step" ที่ การันตีโดย 2 ผู้จัดคุณภาพ จะสนุกครบรสขนาดไหน ไปพิสูจน์กันได้ EP. 1 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 23:00- 24.00 น ทางช่อง ONE 31 และดูย้อนหลังได้ที่ WeTV