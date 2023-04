SBFIVE หมดสัญญา! Star Hunter ไม่สะเทือน … เปิดบิ๊กเซอร์ไพร์ส Star Hunter Project Line Up 2023 เมษานี้เจอกัน

วงการวายเป็นต้องร้องว้าว เมื่อ โอ๋ Star Hunter หรือ โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ผู้จัดฯ ซีรีส์วาย แห่งค่าย Star Hunter Entertainment เผยภาพโปสเตอร์ 2 Music 5 Series 2 Movie ในโปรเจกต์ Star Hunter Project Line Up 2023 กับการเปิดผังผลงานปี 2023 ทั้งผลงานเพลง เปิดตัว 2 ศิลปิน บอยแบนด์ 5 หนุ่ม ELEMENT และ 12 สาว เกิร์ลกรุป COSMOS และผลงานภาพยนตร์อีก 2 เรื่อง คือ Big Dragon The Movie และ ACADEX The Movie พร้อมซีรีส์วาย ซีรีส์ยูริ 5 เรื่อง 5 รส #เฟื่องนคร #เดือนหลงเดือน #พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย!? #เพียงชลาลัย #รักรสนมจืด พร้อมออกอากาศให้ชมกัน ในปี 2023 ว่าแต่... ซีรีส์ทั้ง 5 เรื่อง ทำไม? ถึงปรากฏภาพ คิมม่อน วโรดม พี่ใหญ่สมาชิก SBFIVE ในโปสเตอร์เพียงคนเดียว สร้างความสงสัยต่อแฟนคลับเป็นอย่างมาก!?ด้าน โอ๋ Star Hunter หรือ โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เผยว่า “ในความเป็นจริง ทั้ง บาส คิมม่อน คอปเตอร์ เต้ และ ตี๋ หมดสัญญากับ Star Hunter ไปสักพักนึงแล้วครับ แต่ที่ยังเห็นมีผลงานอยู่กับค่ายฯ เพราะเราดูแลกันด้วยใจ อยู่กันแบบครอบครัว ที่คอยสนับสนุน และซัพพอร์ตกันมาตลอด วันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ของ 5 หนุ่ม SBFIVE ที่ได้ออกไปเติบโตบนเส้นทางที่ตัวเองรัก และถนัด อย่าง บาส ตอนนี้ซุ่มทำงานเพลงอยู่ ด้าน คอปเตอร์ ก็สนุกกับการทำเบื้องหลังงานเพลงและเป็นพิธีกรรายการ ควบคู่กับการถ่ายทำซีรีส์ ส่วนเต้ และ ตี๋ หันไปเอาดีกับงานละครตามสไตล์ที่ตัวเองรัก และ คิมม่อน มีโอกาสไปเรียนรู้อีกหนึ่งบทบาทใหม่กับการเป็นดีเจที่คลื่น Mellow Pop และยังรับบทใน #เฟื่องนคร ส่วนตัวโอ๋ในฐานะคนปั้น 5 หนุ่ม SBFIVE ก็ยินดีกับน้องๆ ที่จะออกไปเติบโต และช่วงนี้ค่อนข้างทำงานหนักทั้ง 7 วัน เพราะต้องเตรียมการถ่ายทำซีรีส์วาย และยูริ 5 เรื่อง 5 รส #เฟื่องนคร #เดือนหลงเดือน #พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย!? #เพียงชลาลัย #รักรสนมจืด ซึ่งทั้ง 5 เรื่องเรา ทำการแคสติ้งนักแสดงหลัก พระเอก - นายเอก ใหม่ เกือบทั้งหมด นอกจากนี้เราจะเปิดตัว บอยแบนด์ 5 หนุ่ม ELEMENT กับซิงเกิลที่ 2 ที่ยกกองถ่ายทำ MV ไปไกลถึงประเทศเกาหลี พร้อม 12 คน เกิร์ลกรุป COSMOS และ บิ๊กโปรเจกต์กับการผลิตภาพยนตร์อีก 2 เรื่อง Big Dragon The Movie และ ACADEX The Movie ครับ ภายในปีนี้ โอ๋อยากให้ทุกท่านคอยติดตามชมผลงานจากค่าย Star Hunter Entertainment ด้วยนะครับ”เตรียมพบงาน Star Hunter Project Line Up 2023 กับการเปิดตัว 2 Music 5 Series 2 Movie ที่พร้อมเปิดตัวในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ True Digital Park (Grand Hall) และสามารถติดตามข่าวสาร อัพเดตความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศิลปินดารานักแสดงค่าย Star Hunter Entertainment ได้ผ่านทาง IG : @starhunter_entertainment ; Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/starhunterstudio/ ; Twitter : @starhunter_ent#STHProjectLineup2023 #StarHunterEntertainment #ELEMENTTH #COSMOSTH #BigDragonTheMovie #ACADEX #SBFive