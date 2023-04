"บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์" ส่งมอบความสุขกับมินิคอนเสิร์ต ในงานฉลองครบรอบ 2 ปี แห่งความสำเร็จของ KANEKOJI

หรือปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

จัดงานไพรเวทปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับมินิคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อเพลงดิสโก้อย่าง คุณบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ที่มามอบความสุขให้กับแขกภายในงานได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสุดไพเราะ โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ KANEKOJI ยึดถือมาตลอด นั่นก็คือ KINTSUGI (คินสึกิ) เป็นศิลปะการซ่อมแซมชามที่แตกหักด้วยการใช้ทองคำของญี่ปุ่น เปรียบเสมือน KANEKOJI ที่ช่วยชุบชีวิตแบรนด์เนมมือสองให้กลับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและมูลค่าอีกครั้ง ทั้งยังเป็น Brandname Destination แหล่งรวมแบรนด์เนมมือสองที่มีไอเทมหายาก สินค้าวินเทจ สินค้าฮิตติดกระแส ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในร้านที่มีของเยอะมากที่สุด ตั้งแต่ Mass Product ไปจนถึง Niche Product พร้อมด้วยบริการแบบพรีเมียมครบวงจร โดยแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ความสุขสุด Luxury อย่างเต็มอิ่ม ณ KANEKOJI Store สุขุมวิท 24 เมื่อเร็วๆ นี้สินค้าแบรนด์เนมนั้นเปรียบเสมือน Art Piece ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวตั้งแต่กระบวนการคิดในเรื่องของรูปทรง การวางแพทเทิร์น การวางลวดลาย การเลือกใช้วัสดุ ถ่ายทอดออกมาผ่านช่างฝีมือมากประสบการณ์ทำให้ผลงานแต่ละชิ้นทรงคุณค่า น่าจดจำ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยในงาน “2nd Anniversary Thank You Event: THE KINTSUGI” แขกที่มาร่วมงานจะได้เปิดประสบการณ์กับแบรนด์เนมมือสองของแท้คุณภาพเทียบเท่าของมือหนึ่ง ผ่านห้องต่างๆ ที่ถูกร้อยเรียงเรื่องราวออกมาเป็น 4 คอนเซ็ปต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละห้อง ได้แก่1) SHOSHIN: Full of Story ห้องที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ถือเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดประสบการณ์ให้ได้รู้จักกับ KANEKOJI (คาเนะโคจิ) ตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงหมุดหมายต่อไปในอนาคต2) WABI-SABI: Try On Hall มุมสนุกของคนที่รักในแบรนด์เนมที่จะได้ลองไอเทมพิเศษจากหลากหลายแบรนด์ บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆ ทั้งยังมีจุดถ่ายรูปด้วยกล้อง 360 องศา ให้ได้เอ็นจอยอย่างเต็มที่อีกด้วย3) YUGEN: Atelier: ห้องที่รวบรวมเครื่องประดับ ไอเทมพิเศษ รวมถึงประวัติของแบรนด์และดีไซเนอร์ระดับตำนาน เอาไว้ด้วยกันมากถึง 12 แบรนด์ด้วยกัน ยิ่งช่วยให้ได้สัมผัส เข้าใจ และเข้าถึงคอนเซ็ปต์ของแต่ละแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความ Hype ให้มากขึ้นไปอีก และมาถึงห้องสุดท้าย4) THE KINTSUGI ห้องที่แสดงถึงความเป็น KANEKOJI ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรียกได้ว่าเป็น Rare Items Vault เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นห้องที่รวบรวมไอเทมหายากจากทั่วทุกสารทิศของแต่ละแบรนด์เอามาไว้ให้ชมกันแบบจัดเต็ม สมกับการที่เป็น Brandname Destination ตัวจริงอีกหนึ่งของขวัญพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ในงานคือ KANEKOJI Membership ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ จัดเต็มทั้งส่วนลด โปรโมชัน สิทธิพิเศษมากมาย ยกระดับการบริการที่เหนือกว่า เพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่มีให้กับ KANEKOJI ได้ดูแลมากันมาโดยตลอด นอกจากนั้นยังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่อย่างเป็นทางการ ที่พัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย อัปเดตสินค้าใหม่ได้ก่อนใคร ยืนยันถึงความพร้อมที่จะพัฒนาบริการ รวมถึงคัดสรรของดี ของมีคุณภาพ Rare Item สุดเด็ด รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อตอกย้ำความเป็น Brandname Destination ที่อยู่ในใจของทุกคน เพราะคุณคือคนสำคัญ จึงต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปเสมอKANEKOJI (คาเนะโคจิ) คือ จุดหมายปลายทางของคนที่รักและหลงใหลในสินค้าแบรนด์เนม ที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่เยอะที่สุด จึงขอให้มั่นใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการว่าจะได้รับของแท้ มีคุณภาพ พร้อมกับเซอร์วิสระดับพรีเมียมแบบครบวงจร นอกจากนั้น ยังมีโปรโมชัน ส่วนลด ของแถม และสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะคุณลูกค้าเท่านั้น ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมLine OA: @kanekojiWebsite: https://www.kanekoji.com/ FB: https://www.facebook.com/KANEKOJIBrandnameDestination/ IG: https://www.instagram.com/kanekoji_store/