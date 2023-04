“ไทแทน” สั่นสู้! ถ่ายวิชวลไลเซอร์เพลง Wish Wish แบบหนาวควันออกปาก

อยู่วงการทีป็อปอาจจะมีสเตจรองรับไม่มาก แต่ศิลปินหนุ่มคนนี้บอกเลยขอบคุณทุกสื่อทุกเวทีที่อ้าแขนเปิดรับผลงานใหม่ของเขาเป็นอย่างดี หลังจากเผยความวิชวลแบบสับออกมาให้ทุกคนได้ตกหลุมรักเต็มเปาในมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ล่าสุดขอเปิดโหมดคลั่งรักมัดใจแฟนๆ ต่อเนื่องด้วยวิชวลไลเซอร์ (VISUALIZER) เพลง Wish Wish ซึ่งเพิ่งปล่อยตามออกมาทางโซเชียลมีเดียของค่ายเพลง(411 Music) ในเครือ(Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ที่มีบิ๊กบอสนั่งแท่นซีอีโอควบเอ็กเซ็กคิวทีฟโปรดิวเซอร์ นำทีมบริหารและสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาโดยตลอดเป็นเพลงรักสไตล์ R&B Pop ที่ฟังสนุก ใครได้ยินเป็นต้องเผลอโยกไปกับดนตรีน่ารักๆ โดยไม่รู้ตัว "จะพูดว่ารักทำไม หากว่าเธอไม่เคยมีใจ ปล่อยให้ฉันละเมอหลงไปแบบนี้ แต่อยากให้รู้ยังไงจะรอ แม้รู้ว่าเธอไม่ได้ขอ ก็แค่แอบอธิษฐานให้เธอมีใจ" เนื้อเพลงทัชใจคนที่กำลังแอบลุ้นให้สมหวังในรักเข้าอย่างจัง ได้ฟังแค่ท่อนนี้ก็รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องกันทีเดียวนอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงานเพลงของ ไทแทน ซึ่งใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงที่เขียนถ่ายทอดคำร้องได้อย่างสละสลวย แถมยังโชว์ฝีมือการแต่งทำนอง-เรียบเรียงดนตรีร่วมกับโปรดิวเซอร์เกาหลีและไทยได้อย่างมืออาชีพแล้ว ในพาร์ตของโปรดักชั่นสื่อโปรโมตต่างๆ หนุ่มคนนี้ก็ทุ่มเทสุดกำลังเช่นกัน อย่างที่ทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเขาและทีมงานได้เดินทางไปปักหลักถ่ายทำกันที่ประเทศเกาหลีใต้ท่ามกลางอากาศติดลบสิบองศาเซลเซียส หนาวจนควันออกปากตลอดเพลงกันไปเลย https://youtu.be/5xRKIhXMdt8 ล่าสุดแค่ขยับยังเท่ากับหล่อไปอีก! เพราะหนุ่มหล่อเก่งครบเครื่องคนนี้ เพิ่งปล่อยท่าเต้นสุดเท่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับ Wish Wish DANCE PRACTICE https://youtu.be/6FIx5Co0OL8 สายเต้นรีบแกะท่าคัฟเวอร์กันด่วน “ตอนนี้เพลง Wish Wish ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับ ทั้งวิชวลไลเซอร์และแดนซ์แพรคทิซ ตัวผมเองรู้สึกแฮปปี้มากๆ เลยครับกับผลงานเฟิร์ส อีพี ยัวร์คอล อยากขอบคุณพี่ๆ สื่อทุกท่านและงานอีเวนต์ต่างๆ ที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่น ที่ขาดไม่ได้คืออยากขอบคุณธันเดอร์ แฟนคลับของผมที่ตามไปให้กำลังใจทุกๆ ที่เลยนะครับ” ไทแทนกล่าวไม่เพียงแค่คอนเทนต์มากมายที่ต้นสังกัด “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) จัดเต็มป้อนไม่ยั้งแล้ว ในเดือนเมษายนนี้เหล่า “ธันเดอร์” (Thunder ชื่อแฟนคลับไทแทน) ยังสามารถตามไปเชียร์ “ไทแทน” (TYTAN) กันได้ที่งาน SUPERFLUID 2023 วันที่ 16 เม.ย. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld Square) และงาน Mellow POP Showcase @ IdolExchange 2023 วันที่ 29 เม.ย. ณ ลานกิจกรรมชั้น G เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent ยูทูบ https://www.youtube.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของไทแทน TYTAN @tytan.t https://instagram.com/tytan.t ยูทูบ TYTAN https://youtube.com/@tttytan และเพลินหูไปกับสี่เพลงใน TYTAN 1st EP “Your Call” ได้ทุกรายการวิทยุรวมถึงทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม 🎧 https://li.sten.to/tytan_official