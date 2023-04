เขมรหน้าแหก! Disney บอกไม่มีกัมพูชาใน Raya and the Last Dragon

กลายเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับต้นกำเนิดของภาพยนตร์ Raya and the Last Dragon ว่าองค์ประกอบแต่ละประการในหนังมาจากประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแน่อย่างไรก็ตามบันทึกการผลิตอย่างเป็นทางการจาก Disney ระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นหลัก โดยไม่ได้กล่าวถึง กัมพูชา หรือ เขมร แต่อย่างใดภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ออกฉายในปี 2021 บอกเล่าเรื่องราวของนักรบสาวชื่อ "รายา" ที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนของเธอจากกองกำลังชั่วร้ายโบราณ ภาพยนตร์นำเสนอภาพที่มีชีวิตชีวา ตำนานที่เข้มข้น และตัวละครที่หลากหนังดึงเอาองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างจากวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานำเสนออย่างชัดเจน และนักวิชาการของทางกัมพูชาก็เชื่อว่าหนังน่าจะได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากประเทศของเขาดร. เฉิน จันทร์รัตนะ นักโบราณคดีและผู้ก่อตั้งมูลนิธิมรดกเขมร ได้รับคัดเลือกจากทีมงานให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกัมพูชา“เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผมในฐานะนักวิชาการชาวกัมพูชา” ดร. จันทร์รัตนากล่าว “ไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ “Raya and the Last Dragon” กำลังแสดงวัฒนธรรมและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของกัมพูชาให้โลกเห็น" เขายังยืนยันว่าผู้สร้างสนใจศิลปะป้องกันตัวของกัมพูชาที่ชื่อว่า "โบกาตอร์"แต่สุดท้าย "มวยเขมร" ก็ไม่ได้ไปอยู่ในหนังฉบับเต็มแต่อย่างใดอย่างที่ ฉีเหงียน ผู้เขียนบทที่ยืนยันว่ามีศิลปะการต่อสู้สี่ประเภทที่เห็นใน Raya and the Last Dragon มาจากมวยไทยจากประเทศไทย, อานิสจากฟิลิปปินส์, ปันจักสีลัตของอินโดนีเซีย และมวยปล้ำของอินโดนีเซีย เท่านั้น