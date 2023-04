“ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” ได้เป็นคุณป้าสมใจ หลังน้องสาว“ดั๊กกี้” คลอดลูกชายคนแรก

เรียกได้ว่าเป็นปลื้มสุดๆ ได้เป็นคุณป้าแบบเต็มตัวสมใจแล้ว สำหรับคุณแม่ลูก 3 นักร้อง นักแสดงสาวที่ล่าสุดเจ้าตัวเผยภาพ “ดั๊กกี้ ศรัณย์พร” น้องสาวหลังคลอดลูกชายตัวน้อย พร้อมครอบครัวต้อนรับสมาชิกคนใหม่ด้วยรอยยิ้มผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยแคปชั่นว่า “Congratulations Ducky and Dom! Welcome to the World Dustin! ได้เป็นป้าแล้วววววววว !!!! ขอบพระคุณโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ดูแลน้องสาวและน้องเขยและหลานชาย ของเดียเป็นอย่างดีนะคะ”ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆ กระหน่ำเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครอบครัวของลีเดียกันอย่างท่วมท้น