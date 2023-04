อบอุ่นหัวใจ !!! 12 หนุ่มจาก "Pit Babe The Series" ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ แฟนๆต้อนรับอย่างล้นหลาม พร้อมจัดเต็มโชว์เซ็ทใหญ่ สุดคึกคัก

ทำเอาคึกคักไปทั่วทั้งงานทีเดียว เมื่อ 12 หนุ่มนักแสดงนำจาก "Pit Babe The Series" นิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านกว่า 700 ล้านครั้ง จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และคุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย, เบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทอง, พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล, ไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์, สายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์, พาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์, นัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช, , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ, ลี อัสรี วัฒนายากุล, ท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ และ ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร ได้ไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธ Sense Book Q2 ซึ่งในงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มๆนักแสดงนำ "Pit Babe The Series" ถึงกับยิ้มไม่หุบอิ่มเอมหัวใจสุดๆ เมื่อแฟนๆได้พร้อมใจกันถือป้ายไฟกันมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ตั้งแต่เริ่มแจกลายเซ็นให้กับผู้โชคดีที่สั่งจองนิยาย แถมพิเศษสุดๆด้วยการจับมือแบบตัวต่อตัวกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นพวกเขายังเรียกเสียงกรี๊ด !!! สนั่นฮอลล์ เมื่อแฟนๆได้เห็นโชว์ชุดพิเศษที่ หนุ่มๆนักแสดงนำ "Pit Babe The Series" นำมาเซอร์ไพรส์จัดเต็มทั้งร้อง ทั้งเต้น สเต็ปท์พาใจสั่นรัวๆซึ่งในงานนี้ "มดดำ คชาภา ตันเจริญ" มารับบทพิธีกรสัมภาษณ์ คุณฉอด & คุณเอส พร้อมทั้งหนุ่มๆนักแสดงนำ "Pit Babe The Series” ถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการทำโปรเจกต์นี้ พร้อมทั้งยังได้เจาะลึกซักประวัติของหนุ่มๆที่ได้มาเป็นนักแสดงนำแบบเอ็กซ์คูลซีฟสุดๆกันไปเลยสิคะ