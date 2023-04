Snowy Journey Store ประกาศผลผู้ชนะจากกิจกรรม Snowy Journey Challenges พร้อมจัด Mini Concert "มีใจก็ไปกัน On Tour"

เดินหน้าจัดกิจกรรมตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนให้ทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อออกไปพบเจอและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา Snowy Journey Store มีการจัด Mini Concert "มีใจก็ไปกัน On Tour" พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากกิจกรรม Snowy Journey Challenges ณ ร้าน James 500 City Camp สาขาร่มเกล้า โดยเป็นการมอบรางวัลจากกิจกรรมทำคลิปสั้นๆ พร้อมบอกว่าทริปหน้าอยากออกไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมที่ไหนกับเพื่อนๆของคุณ ซึ่งได้ทำการคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 6 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 300 คลิป ผู้ชนะได้รับมอบเงินรางวัลจำนวนทีมละ 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ออกเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนๆต่อไป ในงานมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณวิชาญ นิมิตรวานิช ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Brand Management มอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง 6 ทีม คือ namtuan2542 , pluztor , yiing_aunchisa , h8ng.mt , nice_jira และ Kikkee Jutarutนอกจากนี้ Snowy Journey Store ยังขอส่งต่อความชิลไปกับ Mini Concert "มีใจก็ไปกัน On Tour" สร้างความสุขให้กับกลุ่มเพื่อนที่พร้อมจะออกเดินทางไปด้วยกันกับศิลปินวัยรุ่นชื่อดัง ได้แก่ Bell Warisara , Season Five และ J$R โดยมีบทเพลงพิเศษ “มีใจก็ไปกัน” ซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวแบรนด์ Snowy Journey Store ในครั้งนี้ นอกจากการรับชม Mini Concert จากศิลปินทั้ง 3 ท่านแล้วภายในงานยังมีโซนกิจกรรมพร้อมให้ร่วมสนุกสนานอีกมากมาย เช่น โซน “มีใจก็ แชะ กัน” เป็นกิจกรรมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หากร่วมสนุกครบทุกโซนแล้วยังสามารถรับของรางวัลพิเศษได้อีกภายในงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการส่งมอบความสุขไปยังพื้นที่ต่างๆต่อไปของกิจกรรม Snowy Journey “มีใจก็ไปกัน On Tour” และการออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ของเพื่อนๆที่ชนะได้รับรางวัล ได้ทาง Facebook Page : Snowy Journey StoreSnowy Joureny Store แบรนด์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสารผลิตสินค้าภายใต้แนวคิด Little Things Make Great Days พร้อมสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกเดินทางหรือออกไปเปิดประสบการณ์ เพื่อให้คุณได้ค้นพบวันที่ยิ่งใหญ่และประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตติดตามข่าวสารและเตรียมตัวออกเดินทางไปด้วยกัน ได้ที่ Facebook Page : Snowy Journey Store https://www.facebook.com/snowyjourneystore