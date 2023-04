“มดดำ” เปิดใจ "ยอมฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกในชีวิต" เพราะ “คุณหมอต้น” ดีกรีอาจารย์แพทย์ ที่ Amarante Clinic

​คุณมดดำ คชาภา ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 ของ Amarante Clinic จัดขึ้นที่ Amarante Clinic สาขาบางนา อเวนิว For You Park เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมยอมรับ “หน้าเด็กลง ด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์จริง” แม้ช่วงแรกจะกลัวมากก็ตาม เพราะอ่านข่าวไม่ดีเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาเยอะ แต่เพราะได้ยินชื่อเสียงจากคนในวงการ ทำให้เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอต้น จาก Amarante Clinic ที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ จึงยอมเปิดใจ และผลลัพท์ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ประทับใจจนต้องบอกต่อพี่น้องในวงการ และกลายเป็นลูกค้าประจำของ Amarante Clinic ในที่สุด​โดย Amarante Clinic เป็นคลินิกความงามชั้นนำของไทย ที่มีดาราเซเลบมากมายให้ความเชื่อมั่น ภายใต้การบริหารของ คุณหมอต้น นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต MEDICEL DIRECTOR ประจำ Amarante Clinic ซึ่งที่นี่เน้นนวัตกรรมความงามที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก มีหลากหลายเทคโนโลยีแบบครบวงจร ที่เข้ามาช่วยให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตั้งแต่โปรแกรมปรับรูปหน้า เลเซอร์กลุ่มต่างๆ โปรแกรมดูแลรูปร่าง รวมทั้งศัลยกรรมด้วยเช่นกัน โดยคุณหมอต้นเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก การทำอยู่ในความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดูละมุน และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของคนคนนั้น​นอกจากนี้ Amarante Clinic ยังเป็นผู้นำด้านการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ ด้วยยอดการใช้ Juvederm ฟิลเลอร์และโบท็อกซ์อยู่ในระดับTop ของประเทศไทย ถึง 7 ปีซ้อน รวมถึงมียอดผู้รับบริการ Picosure เลเซอร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเลเซอร์ที่ถือว่าเป็นที่สุดในการรักษาฝ้ากระ จุดด่างดำ สูงที่สุดในประเทศไทย 3 ปีซ้อน และล่าสุด กับการคว้ารางวัลใหญ่สุดจากงาน Allergan Aesthetics Prestige Awards 2022 เป็นแพทย์ผู้ฉีดฟิลเลอร์ Juvederm และโบท็อกซ์สูงสุดในปี 2021-2022 รวมทั้งยอดผู้รับบริการ Coolsculpting สูงสุดอีกด้วย (ประเภท Single Clinic) โดยคุณมดดำที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน กล่าวว่า จากรางวัลใหญ่ที่ Amarante Clinic ได้รับนั้น ยิ่งตอกย้ำความสามารถของคุณหมอต้น ทีมแพทย์คุณภาพ และการบริการที่ดีเยี่ยม จนตัวเองมั่นใจมากๆ และอยากจะบอกต่อให้คนที่ยังกลัวเข็ม กลัวการฉีดฟิลเลอร์ ให้ลองเปิดใจ เพราะหากเลือกแพทย์ที่เก่ง และคลินิกที่มีคุณภาพจริงๆ อย่าง Amarante Clinic ก็ไม่ผิดหวังกับผลลัพท์แน่นอน​นอกจากนี้ Amarante Clinic ยังเป็นผู้นำและผู้บุกเบิก นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกที่เพิ่งเข้ามาในไทย อย่างโปรแกรม EMFACE ที่ช่วยยกกระชับลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อใบหน้า ด้านคุณมดดำที่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว กล่าวว่า รู้สึกประทับใจมากๆ ใช้เวลาเพียง 20 นาทีแต่ช่วยลดริ้วรอย และทำให้ใบหน้ายกกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ทางคลินิกยังมีเครื่องใหม่อย่าง Emsculpt Neo ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างกล้าม และสลายไขมันได้ในเครื่องเดียว เรียกว่าครบวงจรการดูแลตัวเองจริงๆ​ตอนนี้ Amarante Clinic มีทั้งหมด 2 สาขา คือสาขาบางนา อยู่ในโครงการอเวนิว For you park โซนA ชั้น2 ถนนบางนาตราด ใกล้เซ็นทรัลบางนา โทร 080-556-5294 และสาขาอารีย์ ตั้งอยู่ที่พหลโยธิน ซ.7 อาคารบ้านยศวดี (BTS อารีย์ ทางออกประตู3) โทร 080-393-6669 หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่ Line ID @amaranteclinic หรือคลิก > bit.ly/3vbTsn4 ส่วนในอนาคตก็มีแพลนที่จะเปิดสาขาใหม่อีกหลายสาขา เพื่อสามารถรองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และหลากหลายพื้นที่มากขึ้น ใครที่สนใจสามารถโทรจองคิว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย