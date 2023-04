“กระแต อาร์สยาม” เปิดตัว “ลิปยิปซี” KATHY AMREZ HYA GLOW ไอเท็มน้องใหม่เอาใจสายมูเตลู

เรียกว่าไม่เพียงไม่เก็บเคล็ดลับความสวยไว้คนเดียวเท่านั้น เพราะ ‘กระแตร บุญยะเลี้ยง’ (กระแต อาร์สยาม) ศิลปินชื่อดังนอกจากจะร้องเพลงดี ท่าเต้นเริ่ดสุดปังแล้วยังเป็นสายมูตัวแม่ ที่ส่งต่อความงามให้กับทุกคน หลังนั่งแท่น CEO บริษัท KATHY AMREZ Cosmetics ล่าสุดไปต่อกับการเปิดตัว ‘ลิปยิปซี KATHY AMREZ HYA GLOW’ (เคธี แอมเร็ซ ไฮยา โกล์ว ) ลิปสติกสุดปังไอเท็มน้องใหม่เอาใจสายมูเตลู ณ EVEANDBOY สาขา เมกา บางนา ชั้น 1 ซึ่งมีสาวๆ สายมู แขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ เจสซี่ เดอะเฟซ, ปวีณา ซิงห์, แอนโทเนีย โพซิ้ว, พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานเริ่มด้วยการโชว์สุดพิเศษจาก กระแต บุญยะเลี้ยง ปรากฏตัวในชุดเดรสสีดำเข้ารูปจากแบรนด์ตัวเอง VERSLIM พร้อมสองสาวแดนซ์เซอร์คู่ใจ เผยให้เห็นดีกรีสวยเผ็ดสะกดทุกสายตาที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ และการที่มาพร้อมสไตล์การแต่งสวยเฉี่ยวสุดปังชนิดเผ็ดเกินต้านขนาดนี้เพราะลิปสติกสีสวยช่วยขับให้ใบหน้าดูโดดเด่น สะท้อนความเป็นสาวมั่นยุคใหม่ได้อย่างดี งานนี้ กระแต ได้เผยสไตล์การแต่งหน้าแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มความสวยและปังให้สาวๆ สายมูเตลู โดย อาจารย์ชัญญ่า ชัญญาภัค ราชินีไพ่จิตสัมผัส หรือหมอดูชัญญ่า ที่ขึ้นมาพูดคุยเกี่ยวกับความพิเศษของไพ่บอกคำทำนายในกล่องของลิปยิปซี และให้คำแนะนำความปังทั้งเรื่องงาน ความรักและโชคลาภ จากการเลือกใช้เครื่องสำอาง ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนคลับตลอดทั้งการจัดงาน ปิดท้ายไฮไลท์พิเศษกับแคมเปญ KATHY AMREZ HYA GLOW X EVEANDBAY และโปรโมชั่นสุดปังมากมาย นอกจากนั้นทุกคนยังได้เปิดประสบการณ์สัมผัส ลิปยิปซี KATHY AMREZ HYA GLOW ทดลองสวอชสีในคอลเลคชั่นนี้อีกด้วยสำหรับลิปบาล์มบำรุงเข้มข้น ฟื้นฟูริมฝีปากให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น อวบอิ่มทันที พร้อมลดความหมองคล้ำ แก้ปากดำ ให้อมชมพูขึ้น ด้วยส่วนผสมของ Hyaluronic acid 4 ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในทุกชั้นผิว พร้อมผสานคุณค่าจาก Tocopherol Acetate Manuka Honey Extract และ Ascorbic acid ที่ช่วยลดความหมองคล้ำของริมฝีปาก อุดมด้วยคุณค่าจาก Argan oil และ Manuka Honey Extract ที่จะช่วยเติมเต็มร่องปากให้ดูฉ่ำ อิ่มฟู แลดูสุขภาพดีจนคุณสัมผัสได้ทันทีหลังทาแถมความปังแบบสาวๆสายมูด้วยตัวช่วยเสริมพลังความเฮง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย เสน่ห์เมตตา ความรักสมบูรณ์ โดยผ่านการทำพิธีสวดกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแบบจัดเต็ม เพื่อนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์และการ์ดยิปซีมงคลที่ปลุกเสก ใส่ลงไปในลิปและแพคเกจ (ผ่านพิธีปลุกเสกที่วัดแขก พิธีแบบอินเดียใต้แท้ ในพิธี ”ลักษมี นารายณ์ยาณา กัมลาปูชา” ขอพรพระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความรัก ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ) มีให้เลือก 3 เฉดสี 01 THE SUN สีนู้ดส้มชานม สดใส เกาหลีเกาใจ เหมาะสำหรับสาวๆ ที่ชอบแต่งหน้าในลุคเกาหลี สดใส, 02 THE MOON สีนู้ดชมพู สีปากธรรมชาติดูสุขภาพดี เหมาะสำหรับสาวๆ ที่แต่งหน้าลุคสดใสธรรมชาติ everyday look, 03 THE STAR สีแดงระเรื่อ ดูมีเลือดฝาด เหมาะสำหรับสาวๆ ที่อยากได้ฟิวดูสุขภาพดี สาวๆที่พลาดงานนี้ สามารถพบกับลิปยิปซีได้ที่ร้าน EVEANDBOYสาขาบางนา และ Facebook KATHY Cosmetics ค่ะ